En febrero de este año, se conoció que Lowe León y su esposa Liceth Córdoba se habían separado luego de que en redes sociales se divulgara un documento presuntamente emitido por la Fiscalía General de la Nación, en el que se evidencia que Córdoba demandaba a Luis Eduardo León Amaris por “violencia intrafamiliar agravada”, en la ciudad de Barranquilla.

Pero, para sorpresa de muchos, la pareja se dio una nueva oportunidad dos meses después. “ He cometido miles de errores y mi situación mediática se ha llevado por delante a mi esposa e hijo. Le pido perdón por todo este dolor causado, no solo a ella, sino a toda la familia y asumo la responsabilidad con valentía”, escribió el cantante en sus redes sociales.

“Los que me conocen saben perfectamente que me he dedicado a la maternidad y crianza de mi hijo, y he tratado de mantener estos temas lejos de redes sociales y opinión pública, pero hoy veo necesario comunicar por este medio, ya que la comunicación con Lowe de forma razonable es imposible”, inició expresando Córdoba.

Luego, agregó que el barranquillero la quiere retener en Europa: “Me dejó claro que no me quiere dejar sacar a mi niño de España sin litigio. Es decir, me quiere quitar a mi niño para retenerme aquí en España y yo pierda mi trabajo en el que tengo oportunidad de volver hasta octubre de este año”.

En medio de su comunicado, la mujer asumió su parte de la responsabilidad de lo que le está ocurriendo. “No todo es tu culpa, me responsabilizo por no establecer mis límites y sé que hay mujeres que, seguramente, viven esto mismo día a día. Pero, antes de darnos cuenta ya estamos en una burbuja que nos asfixia poco a poco y sentirnos que no podemos salir. Necesito soltar, necesito volver a ser yo. Es lo que más quiero”, expresó.