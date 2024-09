Lowe León tuvo una relación amorosa con Liceth Córdoba por varios años y fruto de ello nació su hijo Luis Eduardo. Aunque solían presumir su felicidad en las redes sociales, desde hace poco han llamado la atención de miles de internautas por su polémica separación que ha sido mayormente expuesta por la abogada colombiana.

El 29 de agosto fue la primera vez que Liceth decidió exponer lo que aparentemente está viviendo en España de la mano del ex de Andrea Valdiri.

“Los que me conocen, saben perfectamente que me he dedicado a la maternidad y crianza de mi hijo, y he tratado de mantener estos temas lejos de redes sociales y opinión pública, pero hoy veo necesario comunicar por este medio, ya que la comunicación con Lowe de forma razonable es imposible. Me dejó claro que no me quiere dejar sacar a mi niño de España sin litigio”, escribió la mujer en Instagram.

Igualmente, Córdoba tomó acciones legales en contra del cantante con la intención de poder regresar a Colombia junto a su hijo.

“Desde el mes de febrero de 2024 asumimos la representación judicial de Liceth Córdoba por la denuncia interpuesta contra su esposo Lowe León en la investigación que tiene a su cargo la Fiscalía 35 Local Cavif De Barranquilla por el delito de violencia intrafamiliar”, dice un comunicado que publicó el mismo día.