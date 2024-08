Recientemente, Liceth Córdoba, esposa del cantante Lowe León anunció en redes sociales que la situación con el barranquillero había empeorado tras una nueva separación. La pareja que se encuentra viviendo en España desde hace un año por temas de estudio de la abogada, se separaron hace unos días y Córdoba intentó regresar a Colombia con su hijo, pero León no se lo permitió.

Córdoba afirmó a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram que él pretende impedir que ella regrese a Colombia con su niño, utilizando litigios para retenerla en Europa, lo que afectaría su carrera profesional. Reconoció también su responsabilidad por no haber establecido límites claros, y expresó la necesidad de liberarse de una situación que la asfixia.

Asimismo, lamentó no haber actuado antes para protegerse, y explicó que decidió volver con León tras la promesa de construir un hogar sano y feliz. No obstante, denunció que las promesas no se cumplieron, y que vivía en una relación donde un día era valorada y al siguiente menospreciada. Además, Córdoba hizo un llamado a León para manejar la situación con madurez, recordando que, independientemente de lo que ocurra, él siempre será el padre de su hijo.