El 20 de septiembre se vivió un nuevo capítulo de eliminación en ‘MasterChef Celebrity’, en el cual, Jacques Toukhmanian, Ilenia Antonini, Caterine Ibargüen, Juan Pablo Llano y Franko Bonilla se enfrentaron para buscar continuar en el ‘reality’.

En esta ocasión, las galletas Ducales fueron protagonistas en el reto. Antes de iniciar, los famosos que tenían puesto el delantal negro jugaron bingo para escoger los ingredientes que llevaría su platillo y si este era una presentación de dulce o sal.

Los sentenciados contaron con 60 minutos para realizar su preparación y, como es costumbre, los chefs pasaron por cada uno de los puestos para supervisar y dar consejos.

Claudia Bahamón también estuvo muy al pendiente de los participantes y ayudó en algunos platillos.

El nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’

Al momento de pasar al atril, Jacques Toukhmanian, Ilenia Antonini, Caterine Ibargüen y Juan Pablo Llano recibieron buenos comentarios.

Franko Bonilla sin embargo decepcionó al presentar una hamburguesa con arroz que los jurados no probaron y, sin deliberar, decidieron que él era el eliminado en esta ocasión.

“Uno tiene que ser honesto y saber que hay cosas que no tienes cómo defenderlas y que no se puede, y me hicieron falta dos ingredientes también (…) mi cabeza no está bien hacer un par de reto atrás, pero yo prefería no dejar de presentar algo”, dijo el comediante.

Los 11 concursantes que aún quedan en juego subieron al balcón y desde allí escucharon a los tres jurados llenar de elogios al comediante, pues consideraron que su evolución en ‘MasterChef Celebrity’, fue positiva y lo sucedido esta noche no lo representa.

