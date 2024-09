La actriz Cony Camelo sorprendió a sus seguidores en redes social al mostrar el cambio de look que se realizó.

La también participante de ‘MasterChef’ compartió en Instagram y TikTok un video en blanco y negro en el que dejaba ver algo de su nuevo corte de cabello, y dichas imágenes las acompañó con el siguiente texto: “El cambio, lo único permanente. Nuevo look. Nuevo personaje”, confesó en la descripción de la publicación.

Sin embargo, la artista no dejó de compartir ese cambio que habría dado por nuevo proyecto actoral.

Todos estos eventos han provocado que los televidentes señalen a Camelo de conflictiva y hasta anhela su pronta eliminación. “La actitud de Cony es la que no la deja progresar, las palabras despectivas que usa para referirse a algunos de sus compañeros y sus gestos denotan el fastidio que siente en algunas ovaciones”, “Que fastidio Conny que le refuta a los expertos”, “A toda Colombia nos cae mal”, “Señora Cony, a usted ni los jueces la soportan” , son algunos de los tantos comentarios sobre el sentir de los seguidores de ‘MasterChef’.

Recientemente aseguró que Dominica Duque es muy floja y que sin Alejandro Estrada no llegará lejos. Asimismo, ha tenido varios roces con Franco Bonilla y otros cocineros. Además, ha tenido algunos enfrentamientos con los chefs. Recientemente, Jorge Rausch perdió la paciencia con la actriz y le dijo: “Yo a usted no le vuelvo a alegar jamás en la vida”.

La actriz de 47 años es fuertemente señalada en redes sociales por los comentarios que ha hecho en el programa sobre sus compañeros y por los conflictos que ha tenido con ellos y con el jurado . En varias oportunidades, Camelo no ha tenido filtro para expresar su opinión sobre los demás concursaste.

Saben qué? En medio de tanta polémica a mi @conycamelo me parece espectacular!!!! 🤍🤍🤍🤍 Amor amor y más amor + respeto en estas redes sociales amigos! Gracias por tanto cariño que me mandan. pic.twitter.com/JcHXcDKVGl

Según Bahamón, trabajar con la actriz fue una experiencia positiva para ella y, aprovehó para pedir respeto. “¿Saben qué? En medio de tanta polémica, a mi Cony Camelo me parece espectacular", escribió la conductora del programa en su cuenta de X. Y luego agregó: “Amor, amor y más amor. Más respeto en estas redes sociales, amigos”.

Y aunque Claudia busca actuar como mediadora, igualmente sus seguidores no dudaron en reaccionar. “Su posición conciliadora y solidaria sinceramente no sé hasta qué punto estará bien, ya que Cony Camelo no solo ha irrespetado a la audiencia, a sus compañeros y en especial a Franko, también a los chefs, su actitud retórica e irrespetuosa hacia ellos, su falta de humildad y arrogancia cuando le dan consejos o sugerencias hace que uno al otro lado del televisor sienta pena ajena”, expresó una internauta.