Cada noche, los televidentes son testigos de toda clase de situaciones en la cocina de MasterChef Celebrity, donde las emociones y tensiones están a flor de piel. Entre los concursantes que más generan comentarios y reacciones están la actriz Cony Camelo y el comediante Franko Bonilla.

Ambos han sido figuras clave en el desarrollo del programa, logrando superar numerosas pruebas y eliminaciones, incluso llevando el delantal negro en varias ocasiones, lo que los ha mantenido en la cuerda floja, pero también los ha fortalecido como competidores.

En el capítulo 72, esta tensión se hizo más evidente cuando, a pesar de sus diferencias, Cony y Franko se vieron obligados a trabajar juntos en el mismo equipo . Ninguno de los dos estaba particularmente contento con la idea, pero las circunstancias del juego los llevaron a ser liderados por la actriz Paola Rey , quien los guió hacia una victoria que pocos esperaban. Gracias a este triunfo, no solo obtuvieron dos pines de inmunidad, sino que también Franko pudo quitarse el delantal negro que llevaba puesto, aliviando momentáneamente la presión que lo acompañaba.

Tanto los fanáticos del programa como los demás concursantes no han podido ignorar la fuerte tensión que existe entre ambos, una rivalidad que se manifiesta en comentarios punzantes y en la clara intención de poner al otro en una situación vulnerable , como el temido delantal negro.

Cony y Franko no solo han demostrado sus habilidades culinarias, sino que también han sido protagonistas de intensas críticas y debates en las redes sociales . Sus constantes enfrentamientos, interacciones y estrategias en la competencia han sido el centro de atención para los televidentes, llegando incluso a convertirse en tendencia en varias ocasiones.

El nuevo cruce entre Cony Camelo y Franko Bonilla

La tensión, sin embargo, no terminó ahí. Según las reglas del programa, Franko debía pasarle su delantal negro a uno de sus compañeros. Con esta decisión en sus manos, optó por dárselo a Vicky Berrio. No obstante, cuando Claudia Bahamón, la presentadora, le preguntó si tenía a alguien más en mente para llevar ese delantal, él respondió rápidamente, sin dudar: "a Cony". Esta respuesta desató una ola de comentarios entre los demás participantes, quienes no tardaron en especular sobre lo que realmente estaba sucediendo entre ambos.

Cony, claramente sorprendida por la situación, y los demás concursantes comenzaron a preguntarse si el comediante tenía un 'crush' con la actriz de Los Reyes. La situación se prestó para que Dominica Duque bromeara diciendo: "Por ahí dicen que del amor al odio hay solo un paso". Este comentario fue solo el comienzo, ya que luego Martina La Peligrosa se unió a la conversación con más humor, declarando: “¿Te imaginas que terminen en romance? ¡Sería espectacular! O sea, ¡olvídense de Alejandro y Dominica, soy #TeamFranCony!”.

Los rumores y bromas sobre una posible relación entre Cony y Franko no se quedaron en palabras, pues en la siguiente prueba, ambos fueron nuevamente emparejados en el equipo rojo. A pesar de las tensiones y diferencias anteriores, el equipo tuvo un desempeño notable. Franko, en tono bromista, aseguró: “El equipo rojo hoy es el ganador, vamos a demostrar que del odio al amor solo hay un paso”, lo que causó risas entre los presentes. La relación entre ambos seguía siendo un misterio para muchos.

Durante la preparación de la prueba, Cony aprovechó la oportunidad para confesar que sentía que Franko la odiaba, una afirmación que, en medio de la dinámica competitiva, tenía un toque de humor. Sin embargo, Franko, sin perder el ritmo de la conversación, la interrumpió rápidamente para decirle con una sonrisa: “No bebé”, dejando en el aire la posibilidad de que su relación esté marcada más por el juego y la estrategia que por verdaderos sentimientos de animosidad.

Cony y Franko continúan siendo dos de los personajes más intrigantes de MasterChef Celebrity, con una relación que parece estar siempre al borde del conflicto, pero que, para algunos, podría tener tintes de algo más profundo. Las bromas sobre un posible romance siguen alimentando las especulaciones tanto dentro como fuera del programa, mientras los televidentes se mantienen atentos a cada interacción entre ellos. Sin duda, este dúo seguirá dando de qué hablar en los capítulos que restan de la temporada, y los fanáticos no pueden esperar para ver cómo evoluciona esta relación en los fogones del programa.

