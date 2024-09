MasterChef Celebrity sigue consolidándose como uno de los programas más populares y exitosos del Canal RCN, manteniendo a la audiencia enganchada noche tras noche. Cada episodio trae consigo nuevos desafíos gastronómicos que ponen a prueba la creatividad y las habilidades culinarias de los famosos participantes. Estos retos, siempre llenos de sorpresas, logran captar la atención y el entusiasmo de los televidentes, quienes no quieren perderse ni un segundo de lo que ocurre en las cocinas del programa.

No obstante, justo antes de que diera inicio el reto, ocurrió un giro inesperado que cambió los planes originales. Ilenia Antonini cambió con Cony Camelo, lo que generó una nueva conformación del equipo, dejando a Paola, Franko y Camelo como compañeros para llevar adelante el desafío culinario . Esta modificación, aunque inesperada, añadió un toque extra de incertidumbre y expectativa al desarrollo de la competencia.

En el esperado capítulo 72, los famosos se enfrentaron a un reto particularmente interesante: “La magia de la mantequilla” . En esta ocasión, los participantes debían trabajar en parejas, lo que añadía un elemento extra de complejidad a la tarea. Sin embargo, desde el inicio, el comediante Franko Bonilla se encontró solo, sin compañero de equipo, lo que rápidamente llamó la atención de la presentadora, Claudia Bahamón , quien no tardó en intervenir para solucionar la situación.

Los otros equipos también quedaron conformados de manera interesante: Vicky Berrío formó equipo con la atleta Caterine Ibargüen, mientras que Juan Pablo Llano se unió a Jacques Toukhmanian. Por su parte, Ilenia Antonini hizo equipo con Martina 'La Peligrosa', y Carolina Cuervo se asoció con Dominica Duque. Estos grupos, con sus dinámicas únicas, añadieron emoción al reto.

A pesar de los cambios de último momento, una cosa quedó clara: Cony no estaba del todo contenta con la idea de volver a formar equipo con Franko. Ante las cámaras, no pudo evitar expresar su frustración de manera sarcástica al decir: “Otra vez con Franko, pero Virgen Santa”. Este comentario evidenció que su relación de trabajo en la cocina no había sido la más fluida en ocasiones anteriores, lo que generó algunas expectativas sobre cómo se desarrollaría la colaboración en esta nueva oportunidad.

Claudia Bahamón, siempre atenta a las emociones de los participantes, no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la situación y, con su característico sentido del humor, le dijo a Cony: “A ver si esta vez le quitas el delantal negro de nuevo a Franko”. Este comentario aludía a la tensión que existía en el equipo y, al mismo tiempo, les daba un impulso para trabajar en conjunto de manera efectiva.

A pesar de los posibles conflictos y diferencias entre los integrantes del grupo, el reto transcurrió sin mayores inconvenientes y se desarrolló con completa normalidad. Paola Rey, quien asumió el liderazgo del equipo, logró coordinar las acciones de todos y guiar el trabajo en la cocina. Su capacidad para tomar el mando fue reconocida y elogiada tanto por Franko como por Cony, quienes agradecieron su dirección y habilidad para mantener el control durante el desafío.

