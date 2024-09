Alfredo Redes fue uno de los finalistas de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ‘reality’ que ganó Karen Sevillano. El hombre destacó desde el principio por su carisma y humor, características que lo llevaron a obtener miles de seguidores en las redes sociales.

Mientras estuvo en el formato del Canal RCN, el cartagenero habló en varias ocasiones de su pareja (de ese entonces) Yulieth Goez y su hijo Isaías, a quienes quería volver a ver, por lo que en algunas ocasiones se cuestionó el continuar en el programa.

Sin embargo, hace unas semanas dieron a conocer que su relación terminó, lo que llevó a los internautas a especular sobre lo que habría sucedido.

Yulieth fue quien rompió el silencio y dar a conocer de manera pública las razones por las que tomaron esta decisión.

De acuerdo con la mujer, Alfredo Redes le fue infiel en varias ocasiones: “Tres años de relación, tres años de infidelidades, traición, frialdad y soledad. Solo las personas que amo y me interesan conocen la verdadera historia, mientras tanto, no voy a alimentar el chisme de gente que no tiene influencia en mi vida”.

Acompañando estas palabras, publicó pantallazos de ‘chats’ en los que ella le preguntaba al creador de contenido dónde se encontraba y le pedía que respetara su relación.

Los seguidores de ambos no dudaron en dejar comentarios al respecto en los que destacaron las críticas para Alfredo, quien ha preferido no decir nada al respecto públicamente.