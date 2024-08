Karen Sevillano, una influyente creadora de contenido de Cali, ha captado la atención del público tras su destacada participación en La Casa de los Famosos Colombia. Después de ganar el reality show de Canal RCN y llevarse el premio de 400 millones de pesos, Karen ha continuado deleitando a sus seguidores con contenido divertido en sus redes sociales.

Recientemente, Karen Sevillano ha enfrentado una situación inesperada que ha generado preocupación entre sus seguidores. La influencer reveló en sus redes sociales que su número de teléfono fue filtrado por el creador de contenido Alfredo Redes durante una broma en TikTok, lo que ha causado varios inconvenientes.

Karen Sevillano expresa su preocupación tras la filtración de su número

En sus historias de Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores, Karen Sevillano compartió un video en el que abordó públicamente el incidente. Con evidente preocupación, la influencer explicó cómo ocurrió el problema. Según narró, Alfredo Redes, su colega y excompañero en La Casa de los Famosos, realizó una broma en TikTok en la que, sin querer, expuso su número de teléfono durante una transmisión en vivo. Esto provocó una avalancha de llamadas y mensajes por parte de sus seguidores.

"Ayer en TikTok, Alfredo me hizo una broma. Durante la broma, mi número de teléfono se mostró accidentalmente... Ay, Dios mío. No saben cuántas llamadas he recibido hoy. ¿Merezco esto, Alfredo? Ahora mi número está en todas las redes sociales", expresó Karen Sevillano, mostrando su incomodidad con la situación.

El error de Alfredo, aunque no intencional, ha causado un considerable malestar en la vida de Karen, quien ha tenido que lidiar con la invasión de su privacidad. Los espectadores que vieron la transmisión no tardaron en compartir el número de teléfono en diversas plataformas digitales, complicando aún más la situación.