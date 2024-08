Alfredo Redes, participante destacado de la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, llegó a la final del ‘reality’ y, aunque no ganó, logró captar la atención de una gran audiencia, sumando miles de seguidores en redes sociales.

Hace poco, el cartagenero realizó una temática de preguntas y respuestas a través de las historias de su perfil de Instagram y allí varios de sus fanáticos le preguntaron por Yulieth Almairo, su pareja.

El creador de contenido reveló que, hace 20 días, él y su esposa decidieron poner fin a su relación tras varios años de estar juntos.

"Esta pregunta me la hace todo el mundo. La verdad, para que ustedes sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”, expresó.

De inmediato, cientos de internautas dejaron reacciones de crítica y especulación sobre por qué tomaron tan radical decisión.