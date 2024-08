‘La casa de los famosos Colombia’ fue uno de los ‘realities’ más populares de lo que va del 2024, al punto de que todavía se habla de hechos que relacionan a los participantes que estuvieron en el formato.

Alfredo ‘Redes’ destacó en el programa del Canal RCN, gracias a sus bromas, pero también por algunas polémicas que protagonizó, como los enfrentamientos que tuvo con los actores Julián Trujillo y Ómar Murillo.

El cartagenero, de 26 años, logró llegar a la final de ‘La casa de los famosos’, junto a Karen Sevillano (la ganadora), Julián Trujillo, Sebastián González y Miguel Melfi.

Durante los cuatro meses que estuvo en el ‘reality’, el creador de contenido decía que afuera lo esperaban su pareja y sus hijos, especialmente, Isaías, quien había nacido poco antes de que él asumiera este importante proyecto para beneficiar su popularidad en las redes sociales.

Incluso, en medio de la temática de congelados, su esposa ingresó a la casa para verlo por unos cuantos segundos, junto a su bebé, algo que conmovió hasta las lágrimas al influenciador.

Aunque no se llevó el premio mayor, Alfredo 'Redes' sí ganó miles de fanáticos en las redes sociales: en Instagram acumula más de 1,5 millones de seguidores y en TikTok 2,6 millones.

Alfredo ‘Redes’ confesó que se separó de su esposa

Alfredo ‘Redes’ sigue destacando en las plataformas digitales en las que tiene presencia con su humor plasmado en videos de bromas, sin embargo, un hecho llamó la atención de varios internautas y es que desde hace tiempo dejó de montar contenido con Yulieth, su esposa.

El costeño activó hace poco la caja de preguntas a través de las historias de su perfil de Instagram para interactuar con sus fieles seguidores, fue allí donde un usuario aprovechó la oportunidad para preguntarle por su pareja.

“No te he vuelto a ver con Yulieth”, fue el mensaje que le dejaron al ‘influencer’. De inmediato, él confesó que, desde hace varios días, ambos tomaron la decisión de separarse.

“Esta pregunta me la hace todo el mundo, la verdad para que ustedes sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”, declaró.

Alfredo no dio mayores detalles de por qué tomaron tan radical decisión, pero sí dejó claro que no quiere que le sigan preguntando por la madre de su hijo Isaías.

Este hecho fue publicado en un perfil de Instagram que se caracteriza por compartir contenido de famosos, y se vieron reacciones como: “Nadie sabe las goteras que hay dentro de una casa hasta que no vives adentro”, “Solo ellos saben qué sucede”, “Qué pesar que se hayan separado”,“Dinos qué pasó” y “¿No hay manera de que vuelvan?”.