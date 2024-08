Hace unos días,Alfredo 'Redes', exparticipante de 'La Casa de los Famosos Colombia', sorprendió al anunciar públicamente que él y Yulieth Almairo, madre de su hijo, habían decidido poner fin a su relación.

El creador de contenido reveló que, tras varios años juntos, la pareja tomó la decisión de separarse. "Todo el mundo me hace la misma pregunta. Para que lo sepan y no me pregunten más, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo", expresó.

Además, Yulieth hizo un llamado a la empatía: "No sean crueles al hablar. Todos tienen madres, hijos, hermanos, amigos. Sean empáticos. Vinimos al mundo a dar y recibir amor, no para sufrir por los demás".

Cuando le preguntaron por qué no hablaba del tema, ella respondió: "La idea no es dejar mal a nadie. Me cuestionan sin saber nada, pero no los culpo. Es el precio que pagamos por exponer nuestra vida".

Algunos de sus seguidores sugirieron que la envidia, el odio y la influencia de supuestos amigos podrían haber contribuido a la ruptura. Yulieth comentó: "Y si encima tienes parásitos alrededor, peor, así no se puede. Si tus amigos te celebran lo malo, sabiendo que tienes una familia, no son reales. Son unos 'desgraciados' que solo quieren mantenerte contento para seguir recibiendo beneficios, porque no son capaces de hacer algo con sus propias vidas".

Al preguntarle si creía que su relación se vio afectada por la envidia, Almario fue clara: "Sí, la envidia de sus amigos y ciertos familiares. Gracias a Dios, siempre me muestra el verdadero rostro de las personas".

Con estas palabras, Yulieth dejó entrever que la ruptura podría haber sido causada por la intervención de terceros, como algunos amigos y familiares del creador de contenido.