Yailín 'La Más Viral' sigue sorprendiendo a sus seguidores, pero esta vez no fue por su música, sino por una contundente aclaración sobre su vida sentimental. La rapera dominicana, quien ha estado bajo el escrutinio público desde su separación con Tekashi 6ix9ine, aprovechó sus redes sociales para poner fin a los rumores que la vinculaban con algunos de sus colaboradores. ¿La verdad? No está buscando el amor y está más enfocada que nunca en su carrera y su hija Cattleya.

Yailín no solo está dedicada a su vida personal; la música sigue siendo su mayor prioridad. Su más reciente sencillo, ' Perdí mi tiempo ’, parece ser una catarsis personal sobre lo vivido con Tekash i. Con frases como "Yo te lo entregué todo y al final nada valió la pena", muchos creen que la rapera dominicana está dejando salir todos esos sentimientos que la marcaron tras la separación.

Desde su ruptura con Tekashi 6ix9ine, Yailín ha estado más activa que nunca en su carrera. Entre colaboraciones musicales, lanzamientos y negocios, la artista ha demostrado que no necesita una pareja para seguir avanzando. Sus redes sociales son un reflejo de ello: momentos de relajación en su departamento, mostrando lujosos regalos de marcas, y compartiendo destellos de su vida detrás de cámaras. En una de sus publicaciones más recientes, posó en un llamativo bikini dentro de una piscina, acompañada de un reloj de alto valor, como parte de una colaboración con una reconocida firma.

Con esta contundente declaración, la cantante dejó claro que su corazón está ocupado, pero no por el romance, sino por su pequeña Cattleya y sus ambiciones profesionales. Después de semanas de especulaciones sobre posibles romances con personas de su entorno, Yailín puso fin a los chismes, dejando claro que **ella está más interesada en triunfar que en enamorarse.

“ Soy una mujer soltera. No me vinculen con nadie que yo comparta o colabore. Lo menos que tengo en mi cabeza es estar en una relación. Estoy enfocada en mi carrera, mis negocios aparte de la música y lo principal, que es mi hija”.

Por supuesto, el drama no se detiene ahí. Tekashi 6ix9ine no se quedó callado y respondió con su propia canción, donde dejó claro su punto de vista: "Tú dices que perdiste el tiempo, no perdiste el tiempo, perdiste la memoria por todo lo que hice por ti". Como era de esperarse, las redes sociales ardieron con esta "tiradera" cruzada entre ambos artistas. Pero, lejos de dejarse llevar por el drama, Yailín está enfocada en lo suyo: seguir adelante y dejar el pasado atrás.

¿Hay lugar para el amor en la vida de Yailín? Por ahora, parece que no. La cantante está completamente dedicada a sus proyectos y a criar a su hija, dejando en claro que la independencia es su mayor fortaleza. Aunque muchos de sus seguidores sueñan con verla en una nueva relación o incluso reconciliándose con Tekashi, ella ha dejado claro que no es el momento.

Aun así, Yailín continúa generando expectativa. Su capacidad de reinventarse y mantener a sus seguidores enganchados es indiscutible. Si bien ahora su enfoque está en la música y en su vida como madre, sus fans estarán atentos a cada paso que dé, esperando ver qué sorpresas les tiene preparadas.

Una cosa es segura: Yailín 'La Más Viral' no necesita a nadie más para brillar. Soltera, independiente y poderosa, la rapera sigue marcando su propio camino, demostrando que su fuerza viene de adentro, y que no necesita que nadie más la acompañe en su ascenso.

Mientras Yailín continúa escribiendo su propia historia, lo que queda claro es que el drama y los rumores no la frenan. Con su enfoque firme en su música, sus negocios y su hija, parece que nada puede detenerla. Y aunque el amor puede esperar, sus seguidores saben que cualquier cosa puede pasar en la vida de La Más Viral.

Por ahora, lo único seguro es que Yailín seguirá dando de qué hablar, pero no por un nuevo romance, sino por su crecimiento como artista y mujer. ¡La historia de Yailín recién comienza!