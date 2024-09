Fabiola Posada quedará en la historia y en la memoria de los colombianos como una de las humoristas más queridas del país. Su sorpresivo fallecimiento desató una ola de mensajes de cariño y condolencia para su esposo Nelson Polanía ‘Polilla’ y toda su familia.

Te podría interesar: La causa de muerte de la Gorda Fabiola ¿Se veía venir? Lo que se sabe

‘Sábados felices’, el programa de televisión en el que trabajó por años, le rendirá un homenaje a la samaria en los próximos días, así lo informaron a través de las redes sociales.

La ‘Gorda’ Fabiola tendrá honras fúnebres el 20 de septiembre

De acuerdo con la publicación del joven, cualquier persona que quiera acompañar a los familiares de Fabiola Posada, podrá acercarse al Concejo de Bogotá, lugar en el que se llevará a cabo el homenaje.

“Como parte del homenaje que queremos hacerle al ícono (y mamá) la ‘Gorda’ Fabiola, mi familia y yo hemos decidido realizar una cámara ardiente en el Concejo de Bogotá para que puedan asistir y acompañarnos. PD: Gracias por todos los mensajes de apoyo en estos duros momentos”, expresó David Polanía.

No dejes de leer: David Polanía, hijo de la ‘Gorda’ Fabiola, se despidió de ella con sentido mensaje

Este homenaje iniciará a las 8:00 a.m. el 20 de septiembre y finalizará a la 1:00 p.m.

Se espera que otros humoristas nacionales como ‘Don Jediondo’, Hassam, María Auxilio Vélez, entre otros, acudan al evento.

Cabe mencionar que, según Nelly Bernal, asistente de dirección en ‘Sábados Felices’, esta madrugada Nelson Polanía fue contactado por los médicos que estaban atendiendo a Fabiola para expresarle que su estado de salud no era el mejor.

“A eso de las 3:00 de la mañana, recibí un mensaje de ‘Polilla’ en el que me decía que Fabiola estaba muy delicada, que lo habían llamado de urgencia desde la clínica”, contó Bernal.

Igualmente, recordó cómo fue su última conversación con Posada: “Me expresó que estaba enfermita de una pierna y que no podía estar mucho tiempo de pie, pero me dijo que estaba bien en general. Ella siempre se mostraba muy valiente. Creería yo que ella no pensó que eran sus últimos momentos y sé que en el cielo va a llevar mucho humor, como aquí en la tierra. Nos dejó un legado grandísimo y maravilloso”.

Lee también: El mensaje de cumpleaños del hijo de la ‘Gorda’ Fabiola a la humorista antes de morir