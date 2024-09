Fabiola Posada, más conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, murió en Bogotá a sus 61 años, así lo dieron a conocer diferentes medios de comunicación. La mujer se había dado a conocer hace décadas, gracias a su trabajo como humorista en un reconocido programa de televisión.

Te podría interesar: ¿La Gorda Fabiola detenida? Esto fue lo que sucedió

Aunque no hay un comunicado oficial por parte de su familia, de acuerdo con sus últimas publicaciones hechas en Instagram, presentaba problemas de salud como diabetes, producto del sobrepeso que tuvo por varios años.

Desde 1997, la nacida en Santa Marta estaba casada con el también humorista Nelson Polanía o ‘Polilla’, como muchos colombianos lo reconocen; esta pareja siempre se mostró amorosa, e incluso, sus trabajos solían estar unidos, hecho que les generaba gran éxito y admiración.

Los problemas de salud que enfrentó la ‘Gorda’ Fabiola

En algunas entrevistas, Fabiola Posada confesó que “cuando la diabetes se me declaró, yo era una mujer de 32 años, tenía un sobrepeso de 147 kilos y comencé a sentir una sed insaciable, un apetito desbordado, mucho sueño y cansancio. Yo solo quería dormir y encima de eso comencé a ver borroso”.

Los problemas de salud para la mujer fueron algo recurrente, al punto de que 15 años después de que se le diagnosticara diabetes, llegó a pesar 126 kilos. Estos hechos la impulsaron a someterse a una cirugía bariátrica en 2014 para bajar de peso y cuidar de sí misma.

No dejes de leer: ¿A punto de divorciarse? Revelamos la situación actual entre Polilla y La Gorda Fabiola

“Yo me jactaba de decir: 'soy una gorda sana', hasta que apareció la diabetes, hasta que comenzaron los problemas de rodilla, los problemas de tensión arterial alta”, dijo la humorista en Instagram. “Yo no sé lo que es descompensarme por diabetes, no sé qué es que me digan que tengo la tensión arterial alta, muchas cosas se fueron. Además, comencé a ser una mujer más ágil, en este momento tengo 71 kilos”, agregó.