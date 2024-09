Fabiola Posada falleció a los 61 años, por algunos quebrantos de salud que no han sido esclarecidos en su totalidad por la familia de la humorista.

Lee también: Murió la 'Gorda' Fabiola a sus 61 años ¿Qué le pasó?

La lamentable noticia se dio a conocer en la mañana del 19 de septiembre, un día después de su cumpleaños. Por el momento, David, hijo mejor de la samaria es el único que ha publicado algo al respecto. En Instagram, el joven subió una foto junto a su madre para despedirse de ella.

“Gracias mamita por todo. Sigue cuidándonos y haciéndonos reír desde el cielo”, escribió.

Famosos que se despidieron de la ‘Gorda’ Fabiola

En las redes sociales, son varias las celebridades y amigos de Fabiola Posada que se han tomado un tiempo para dejar un sentido mensaje dedicado a la humorista.

Hassam recordó cómo conoció a la ‘Gorda’ Fabiola

Con una foto de Fabiola en la que sonríe, Hassam contó: “Llegué a sábados felices en el 2003, con la expectativa y los nervios de quién va a empezar algo absolutamente desconocido, después de terminar mi primera presentación me miró con esa sonrisa que la caracterizaba y me felicitó. Desde aquel primer momento sentí que Fabiola cuidaba de todos los que integrábamos el programa, sin importar si éramos participantes o del elenco o de la producción, su energía siempre fue tan transparente, tan amable, tan cordial. Hoy cuando me enteré de su partida no pude más que elevar una oración y entender que todas las risas y aplausos que causó en este plano, retumbarán en el cielo. Descansa querida Gordita. Paz y solidaridad con su familia y la seguridad de que su recuerdo perdurará en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de recibir su amor”.