A los 61 años, la reconocida humorista Fabiola Posada, más conocida como la ‘Gorda’ Fabiola, falleció en Bogotá, según informaron diversos medios de comunicación. La artista alcanzó la fama hace varias décadas por su trabajo con el humor y su partida ha dejado un gran vacío en el mundo del entretenimiento colombiano.

Aunque su familia aún no ha emitido un comunicado oficial, las últimas publicaciones en su cuenta de Instagram revelaban que Fabiola atravesaba problemas de salud, siendo la diabetes una de las principales afecciones que padeció como resultado del sobrepeso que enfrentó por muchos años.

Nuevos detalles del fallecimiento de la ‘Gorda’ Fabiola

Nelly Bernal, asistente de dirección en ‘Sábados Felices’, programa en el que trabajó Posada, compartió con para un medio de comunicación algunos detalles sobre el deceso de la artista.

“A eso de las 3:00 de la mañana, recibí un mensaje de ‘Polilla’ en el que me decía que Fabiola estaba muy delicada, que lo habían llamado de urgencia desde la clínica”, comentó.

Nelson Polanía también mencionó que el diagnóstico médico no era alentador. Por su parte, Nelly recordó una de sus últimas conversaciones con Fabiola, en la que ella le comentó que tenía problemas en una pierna que le dificultaban mantenerse de pie por mucho tiempo, aunque dijo que, en general, se sentía bien. Fabiola siempre se mostró fuerte y positiva, incluso en los momentos más difíciles.

“Me expresó que estaba enfermita de una pierna y que no podía estar mucho tiempo de pie, pero me dijo que estaba bien en general. Ella siempre se mostraba muy valiente. Creería yo que ella no pensó que eran sus últimos momentos y sé que en el cielo va a llevar mucho humor, como aquí en la tierra. Nos dejó un legado grandísimo y maravilloso”, dijo.

Fabiola Posada deja un legado inolvidable en la comedia colombiana, y su talento y carisma seguirán siendo recordados por todos aquellos que disfrutaron de su humor y energía tanto en la televisión como en su vida personal.

