La legendaria actriz colombiana María Cecilia Botero, conocida por su impecable trayectoria en televisión y teatro, ha sorprendido a sus seguidores con un relato estremecedor: ¡la actriz afirma haber muerto dos veces! En una entrevista reciente en el podcast Menopáusicas ¡y qué! con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, Botero compartió estas experiencias cercanas a la muerte que la marcaron para siempre y la hicieron reflexionar profundamente sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá.

Más contenido para ti: María Cecilia Botero regresa al teatro en 'Café Sobre la Mesa'; una obra que tocará tu corazón

Primer encuentro con la muerte: el día en que se vio desde el techo

María Cecilia Botero nos lleva a un momento impactante de su vida: estaba al inicio de su relación con su esposo, David Stivelberg, cuando sufrió una hemorragia que la llevó de emergencia al hospital. ¿El diagnóstico? Un quiste, pero la situación rápidamente se volvió crítica.

También te puede interesar: "De verdad uno se cansa": La preocupante revelación de María Cecilia Botero

"Recuerdo que llegó una enfermera y dijeron ‘esa es la niña de la televisión’, empezaron a gritar... y hasta ahí me acuerdo", narró Botero, reviviendo el caos en la sala de emergencias. Tres días después, despertó conectada a una infinidad de máquinas, pero lo que sucedió mientras estaba inconsciente es digno de una película.

"De repente, me vi desde el techo de la habitación", contó la actriz. Se vio a ella misma acostada en la cama, rodeada de médicos. Fue un momento irreal, como estar atrapada en otra dimensión. Y entonces, sintió la presencia de alguien junto a ella, aunque no podía ver a esa persona. Lo que sí escuchó fue una voz clara que le decía: "Date la vuelta y vámonos".

Decidiendo entre la vida y la luz

Pero María Cecilia no estaba lista para irse. "Le dije a esa voz: 'No, allá atrás está la luz, si veo la luz me voy, y no quiero irme. Me falta tener a mi hijo'". Lo curioso es que, en ese momento, Botero creía que no podía tener hijos, y la maternidad no estaba en sus planes. Aún así, esa sensación de que su vida no estaba completa fue lo que la ancló a la realidad y le dio la fuerza para volver.

A la mañana siguiente, la actriz despertó, y su salud empezó a mejorar rápidamente. Los médicos, que habían advertido a su familia que "no pasaba la noche", se sorprendieron al ver cómo Botero superaba el pronóstico más oscuro. Para ella, fue una clara señal de que su tiempo en la Tierra aún no había terminado.

Segunda experiencia: una vida pasada en Rusia

Por si esto fuera poco, María Cecilia Botero reveló una segunda experiencia que la dejó convencida de la reencarnación. Esta vez, no fue una experiencia cercana a la muerte en un hospital, sino una sesión de regresión a vidas pasadas. Durante esta experiencia, descubrió que, en una vida anterior, había sido un hombre que vivió en los terribles campos de concentración en Rusia.

“Fue un hombre que sufrió mucho”, explicó Botero. Este descubrimiento resonó profundamente en su interior y añadió otra capa a sus creencias espirituales. La actriz no solo cree en la reencarnación, sino que estas experiencias la han dejado sin miedo a la muerte. "A mí no me da miedo morir, lo que me da miedo es el dolor y el sufrimiento de los demás", confesó.