Por estos días, se está hablando en las redes sociales de la nueva relación amorosa de ‘Westcol’, que se dio más o menos un mes después de que terminara con Aída Victoria Merlano.

Luis Villa y María Isabel Villa contaron a través de un en vivo que la modelo se hizo un tatuaje en honor al ‘streamer’, además, que la sencilla forma de ser de ella fue lo que lo enamoró.

“A mí me gustó esta mujer porque me dice ‘sí’ para todo y en todo lugar se parcha”, dijo ‘Westcol’.

En medio de este hecho, en redes sociales se dio a conocer que María Isabel también finalizó una relación hace poco con el modelo y politólogo Mauricio Aristizábal.

Ex de María Isabel Villa habló de la nueva novia de ‘Westcol’

Sobre este hecho, el hombre decidió pronunciarse con un video de casi tres minutos subido a sus redes sociales que acompañó de la frase: “A mí también me pico la lengua y por eso vengo. Gracias por su cariño”.

El paisa, que acumula más de 19 mil seguidores en TikTok y 96 mil en Instagram, inició contando que una amiga suya fue quien expuso en las plataformas digitales que su relación con Isabel había terminado.

Aunque Mauricio le agradeció a su amiga por preocuparse por él, castigó que ella haya dado a conocer hechos de su vida personal en las redes sociales.

Seguidamente, aseguró que este video no era para hablar mal de su expareja: “No esperen que yo hable mal de María Isabel, yo no voy a hablar mal de la persona a la que quise tanto o quiero, porque de verdad es tener un amor hacia una persona con la que tengo tantos recuerdos hermosos en común, compartí tantos años. Soy incapaz de venir acá a hablar mal de ella”.

Aristizábal pidió que no se juzgara a su expareja por la decisión de terminar con él y ahora estar con ‘Westcol’, pues considera que la moral es diferente para todos y las decisiones que se toman en la vida no deberían ser juzgadas por terceros.

En los comentarios se vieron reacciones como: “Es todo un caballero”, “No te entiendo María Isabel”, “María Isabel es el verdadero, cambiaste a un Rolex por un Casio”, “Felicitaciones a su mamá, crío un caballero, que modales tan 10/10”, “Qué crack. Ya sabes quién ganó acá”, “Este debería estar con Aida madre mía”, “Siempre dejan al caballero por el cretino”.

