Cali Flow Latino regresa con fuerza este octubre de 2024 bajo el sello de CODISCOS, presentando 'Fiesta', el primer sencillo de su esperado álbum Auténtico. Este tema representa la evolución sonora de la agrupación sin perder la esencia que los ha distinguido: la fusión de ritmos urbanos, tropicales y la salsa moderna. 'Fiesta' promete convertirse en el nuevo himno de las pistas de baile, con su energía vibrante y ritmo contagioso que caracterizan el estilo de la salsa choke, género en el que Cali Flow Latino ha sido pionero.

Cali Flow Latino no es una agrupación cualquiera. Fundada en el año 2000 por los hermanos Andrés y Hárrison Mesa , la banda no solo ha creado un género propio, la salsa choke, sino que también ha logrado llevarlo a un escenario global. Su hit más famoso, " Ras Tas Tas ", los catapultó a la fama internacional, obteniendo una nominación a los Grammy y consolidando su lugar en la historia de la música urbana. Desde entonces, la agrupación ha seguido innovando con temas como ' Swagga', 'La Negra No Quiere' y 'Bugalú', todos ellos testimonio de su capacidad para fusionar géneros y conquistar a una audiencia cada vez más diversa.

Cali Flow Latino: Letra de Fiesta

CALI FLOW Latino

VAMOS A PONER A BAILAR A LA GENTE

UP UP UP UP

ESTO ES DE CALLE Y SUENA DIFERENTE

UP UP UP UP

SUENA SALSA CHOKE Y SE DESTRAMPA LA GENTE

UP UP UP UP

PRENDE PRENDE PRENDE EL AMBIENTE

UP UP UP UP

EN LA DISCOTECA

QUE SE PRENDA LA RUMBA

SE PRENDA

LOS DUEÑOS DEL PARTY

Y VAMOS A ENCENDER

LA DISCOTECA (BIS)

TOK TIK TOK

TOK TIK TOK

TOK TIK TOK

ESTO ES PA LA DISCOTEKA

TOK TIK TOK

TOK TIK TOK

TOK TIK TOK

PURA SALSA CHOKE (BIS)

La gente quiere bailar en la pista

en la casa,

en la oficina,

tírate un paso con la vecina y si quieres bailar

Gozalo en la esquina…

Esto se pegó,

esto está viral esto está en TikTok,

lo dice la gente, no lo digo yo

Querían calentura y esto se calentó con Cali flow (bis)

FIESTA

Todo el mundo lo que quiere es

FIESTA

Todo el mundo lo que quiere es

FIESTA

Todo el mundo lo que quiere es

FIESTA

con cali flow hay fiesta

Calor Calor

HAY FIESTA

Calor Calor

HAY FIESTA

Calor Calor

HAY FIESTA

con cali flow hay fiesta

ESTA ES LA UNION DE LA JODEDERA

Quiebralo Quiebralo Quiebralo yaaaa

Quiebralo Quiebralo Quiebralo yaaaa

Quiebralo Quiebralo Quiebralo yaaaa

Baila como quieras

Como quieras pero baila (bis)

TOK TIK TOK

TOK TIK TOK

TOK TIK TOK

URBAN PRODUCTIONS

TOK TIK TOK

TOK TIK TOK

TOK TIK TOK

SYMPHONY MUSIC

Criticando Criticando Criticando y nosotros

pegando y pegando (bis)