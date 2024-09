Sí, ¡y vaya manera de hacerlo! Aunque aún estamos en septiembre, David Bisbal ya ha encendido las luces navideñas con el anuncio de su próximo villancico "Todo es posible en Navidad". El cantante español ha compartido la noticia a través de sus redes sociales con un vídeo en el que aparece decorando un árbol de Navidad. Los fans no tardaron en emocionarse con la noticia, confirmando que, al menos en el mundo de Bisbal, la Navidad llega cada vez más temprano.

¿De qué trata el nuevo villancico?

Aunque aún no ha revelado todos los detalles de la canción, el pequeño adelanto que ofreció en el vídeo nos deja con ganas de más. Bisbal aparece vestido de negro mientras coloca una estrella en lo alto de un árbol de Navidad blanco. El villancico, titulado "Todo es posible en Navidad", promete ser una oda a la magia y el espíritu de una de las épocas más esperadas del año. La letra de la canción hace referencia a las luces navideñas y al ambiente festivo que inunda las ciudades, con versos como:

"Mira cómo se enciende la ciudad

No me digas que no es algo especial

Siento que cada sueño

Hoy puede hacerse realidad"

Bisbal claramente ha capturado la esencia de la Navidad, y no podemos esperar para escuchar la versión completa de esta nueva joya musical.

¿Por qué anunciar un villancico en septiembre?

Si te estás preguntando por qué David Bisbal ha decidido anunciar su villancico tan pronto, no estás solo. Sin embargo, parece que el cantante ha entendido algo que muchos ya están sintiendo: la Navidad se está adelantando. En los últimos años, la fiebre navideña ha empezado a notarse cada vez antes, y Bisbal simplemente está siendo pionero en esa tendencia.

El vídeo donde comparte la noticia no tiene una fecha específica para el lanzamiento de la canción, lo que mantiene la expectativa alta entre sus seguidores. Sin embargo, al compartir este adelanto en septiembre, Bisbal ha conseguido lo que pocos logran: hacer que todos empiecen a sentir el espíritu navideño mucho antes de lo esperado.