Shakira ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Soltera”, que ha revolucionado las redes sociales, volviéndose rápidamente viral. Esta canción se presenta como un vibrante himno de empoderamiento femenino con influencias de afrobeats.

Letra de “Soltera”

La letra de la canción refleja este mensaje de liberación y confianza. A continuación la dejamos completa:

Salí pa’ despejarme

Y ya cansada de estar apagada

Decidí prenderme

Cambié de amigos

Porque los que estaban solo hablaban de él

A las malas me tocó aprender

Que no tengo nada que perder

Y como ellos también…



Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora

Puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera



Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora

Puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera



El día está pa’ bote y playa

Y para pasarme de la raya

En la arena sobre la toalla

Ese plancito nunca falla

Esta nena tiene fans

Y el corazón partío, como Sanz

Muchos son los que me tiran

Pero pocos son los que me dan



Soy selectiva, poca trayectoria,

Normal, por razones obvias

Al amor le cogí fobia,

Perro que me escriba pantallazo y pa' su novia

Nadie va a decirme cómo me debo comportar

Pueden opinar, pero…



Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora

Puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera



Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora

Puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera



Con vista al mar, reservé el hotel,

Ya me prendí con un solo coctel,

Me puse poca ropa pa' mostrar la piel,

La abeja reina está botando miel



Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo?

Sí, eso es para usarlo y

Mi cuerpo está diciendo…



Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora

Puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera



Aún huele a verano aquí

¿Qué tiene de malo?

Si, eso es para usarlo y

Mi cuerpo está diciendo…



Aún huele a verano aquí

Y eso es para usarlo, si

Hoy algo me gano aquí



Ay, Ahh, se pasa rico soltera

Y ahora las lobas…



Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Estoy suelta y ahora

Puedo hacer lo que quiera

Se pasa rico soltera



Ay que rico…mira que rico



Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Pa’ que ese cabrón

Cuando me vea le duela

Se pasa rico soltera



Yo tengo derecho de portarme mal

Pa’ pasarla bien

Pa’ que ese cabrón

Cuando me vea le duela

Se pasa rico soltera