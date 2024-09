Letra de Flores Amarillas

Él la estaba esperando con una flor amarilla

Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila

Y el amarillo del Sol iluminaba la esquina

Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides que la vida

Casi nunca está dormida

En ese bar tan desierto nos esperaba el encuentro

Ella llegó en limusina amarilla por supuesto

Él se acercó de repente la miro tan de frente

Toda una vida soñada y no pudo decir nada

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides que la vida

Casi nunca está dormida

Flores amarillas

Ella sabía que él sabía

Que algún día pasaría

Que vendría a buscarla

Con sus flores amarillas

No te apures, no detengas

El instante del encuentro

Está dicho que es un hecho

No la pierdas, no hay derecho

No te olvides que la vida

Casi nunca está dormida

Ella sabía que él sabía

Él sabía, ella sabía

Que él sabía, ella sabía

Y se olvidaron de sus flores amarillas

Análisis de la letra: "Flores Amarillas" es más que una simple canción, es un himno a la juventud, al amor y a la esperanza. La letra, llena de metáforas y simbolismos, nos transporta a un mundo de sueños y emociones. Las flores amarillas: Simbolizan la alegría, la amistad y la promesa de un nuevo comienzo.

Simbolizan la alegría, la amistad y la promesa de un nuevo comienzo. El encuentro: Representa la ilusión de encontrar a alguien especial y compartir momentos inolvidables.

Representa la ilusión de encontrar a alguien especial y compartir momentos inolvidables. La vida: Se presenta como un viaje lleno de sorpresas y oportunidades. ¿Por qué sigue siendo popular? A pesar de los años, "Flores Amarillas" continúa siendo una de las canciones más queridas por el público. Su melodía pegadiza, su letra conmovedora y la interpretación de Flor Bertotti la han convertido en un verdadero clásico.