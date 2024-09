Juliana está de vuelta, y lo hace con el pie derecho. Después del éxito de “Manhattan”, su primer sencillo que ya rompió el millón de reproducciones en Spotify, la cantante colombiana sigue subiendo la apuesta con 'San Fernando', el segundo adelanto de su próximo álbum. Este nuevo tema musical promete hacerte bailar mientras reflexionas sobre las vueltas de la vida, siempre con ese irresistible toque electrónico y ochentero que define su estilo.

¿De dónde viene 'San Fernando'? 'San Fernando' no es solo un título pegajoso, es una declaración de vida. Juliana revela que la inspiración le llegó mientras recorría las autopistas de Los Ángeles, ciudad donde escribió la canción junto a los productores Juan Ariza y Juancho Muñoz. En el camino, vio varias señales que marcaban la ubicación de una estación de tren llamada San Fernando. La coincidencia no pasó desapercibida: ese es también el nombre de su padre, alguien que ha sido una fuente de inspiración en su vida. 'Siempre quise hacerle una canción a mi papá', confiesa Juliana. Él ha tenido una vida muy difícil, pero siempre ha decidido bailársela y tomarse todo del lado positivo". Y así nació San Fernando, un tributo a quienes, sin importar cuántas veces se caigan, siempre encuentran la fuerza para levantarse y seguir adelante. ¿Qué tiene de especial este nuevo sencillo? Lo que hace de 'San Fernando' una canción inolvidable no es solo su ritmo contagioso o su producción impecable. Es su mensaje: la vida no siempre va en línea recta, y a veces parece que "se te fue el tren". Pero, como dice Juliana, "la vida es un baile", y esta canción es una invitación a no quedarse sentado viendo cómo pasa. Con su toque de pop electrónico al mejor estilo de los años 80, la canción es un viaje vibrante que te envuelve y te impulsa a moverte. La letra está diseñada para conectar con cualquiera que se haya sentido frustrado o que haya tropezado en el camino. 'San Fernando' es un recordatorio de que esas caídas no nos definen, lo importante es cómo te levantas, y más importante aún, cómo bailas después.