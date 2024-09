Hamilton, conocido como el AfroRockstar, ha consolidado su lugar como uno de los referentes más importantes del afrobeat en Colombia. Su dedicación, esfuerzo y capacidad creativa lo han posicionado como una de las nuevas súper estrellas del género afro. Ahora, en un momento clave para la música afrobeat, Hamilton se une a Ryan Castro para lanzar un tema que promete resonar a nivel global: "A poca luz".

Hamilton ha revolucionado la escena musical en Colombia, creando un movimiento que ha sido respaldado por grandes figuras de la industria. En 2024, el afrobeat sigue tomando fuerza, y Hamilton se perfila como uno de los mayores exponentes de este género. Su estilo único, fusionando ritmos afrocaribeños y elementos modernos, lo convierte en una figura influyente tanto a nivel local como internacional.

El lanzamiento de "A poca luz" marca un momento crucial para la carrera de Hamilton y el género afrobeat. En colaboración con Ryan Castro, uno de los artistas urbanos más influyentes de Medellín, esta canción no solo promete ser un éxito comercial, sino que también destaca por su mensaje: los sueños sí se cumplen.

Hamilton describe esta colaboración como un sueño hecho realidad:

"Este logro es un sueño cumplido gracias a Dios, especialmente porque él es mi artista favorito de Medallo. Espero que nuestro tema, realizado de manera muy genuina, logre ser un éxito global."

Por su parte, Ryan Castro no duda en alabar la frescura y originalidad del tema:

"Un Flow fresquito, diferente y pa' las babys. La unión del AfroRockstar con el Guetto Star."

"A poca luz" es un claro ejemplo de cómo la autenticidad y el trabajo de calidad pueden crear algo especial. Con la producción de The Prodigiez (J Cortes y Young Crunk), quienes han trabajado con grandes figuras como Nicky Jam, Maluma y Becky G, esta canción tiene todos los elementos para ser un hit mundial.

El video de "A poca luz" no es solo una producción visual; es un homenaje al barrio El Pozón de Cartagena, lugar de origen de Hamilton. Bajo la dirección de Ronny Xavier y la producción de Broken Minds, el videoclip presenta una narrativa visual que refleja la realidad y los sueños de los habitantes de este barrio. El collage de imágenes documenta situaciones cotidianas del barrio desde una perspectiva "calle o guetto", un estilo que resuena con la esencia de Ryan Castro.

La locación del barrio El Pozón no solo representa la autenticidad de la calle, sino que también conecta con la identidad de Hamilton, quien ha crecido en ese ambiente y ahora rinde tributo a sus raíces. Esta mezcla entre lo documental y lo editorial resalta el talento de ambos artistas y de los productores involucrados.

Una de las sorpresas del videoclip es la participación de Kelly Rios, finalista de El Desafío, uno de los programas de competencia más importantes de la televisión colombiana. Kelly demuestra su versatilidad artística a través del baile, aportando un toque especial a la producción. Su presencia en el video refuerza el mensaje de superación y sueños cumplidos que Hamilton y Ryan Castro buscan transmitir con "A poca luz".

Letra de "A poca luz" de Hamilton y Ryan Castro

[Ryan Castro]

Le prometí a la luna, que antes de que nos diera el sol, mía iba a ser

De cien ella es una, única, mi bella flor que me hace enloquecer

[Hamilton]

De ti tengo afán, me volví su fan

Adicto a la paz que ella me da

Loco por que ya, lo nuestro se dé

No pierdo la fe…

[A dúo]

Que tú, yo

A poca luz

Cierro los ojos y estás tú

Rico se siente…

Tú, yo

A poca luz

Cierro los ojos y estás tú

Rico se siente

[Hamilton]

Ven pa acá, mamá, yo quiero más, bebé de eso que un día probé

Digo incluso que

Porque ahora estoy adicto a esos besos

y a esos ojos que no dejo de ver

Tú me tienes en un viaje, bebé (oh)

Tú me sanas el alma cuando yo te toco

[Ryan Castro]

Tú vibras diferente y eso se ve poco

[Hamilton]

Tú, yo

A poca luz

Cierro los ojos y estás tú (uh)

Rico se siente

[Ryan Castro]

Tú, yo

A poca luz

Cierro los ojos y estás tú (uh)

Rico se siente

Y por ahí le dicen “y qué”

HA MIL TON

El AfroRockstar

Ryan Castro, Hamilton, Prodigiez