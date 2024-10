Pepe Aguilar lo hizo otra vez. El icónico cantante mexicano ha lanzado 'Cuídamela bien', una canción que no solo es un regalo para sus fanáticos, sino también una dedicatoria directa a Christian Nodal, reciente esposo de su hija Ángela Aguilar. Esta canción llega cargada de sentimiento, donde el orgullo de padre se entrelaza con una bendición sincera hacia la joven pareja.

Más contenido para ti: ¿Coldplay se retira pronto? Chris Martin dio triste noticia a sus fanáticos

No te pierdas este evento único el próximo 25 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá. Las entradas ya están disponibles en www.tuboleta.com.

No importa si eres fan de los clásicos de Pepe o si te has enamorado de la energía de Ángela y Leonardo , este concierto lo tiene todo. No te quedes sin tu entrada para vivir una noche mágica donde el pasado, presente y futuro de la música ranchera se encontrarán en un solo escenario.

La presencia de Ángela y Leonardo en el escenario junto a Pepe será uno de los momentos más esperados de la noche. Los fans no solo verán a tres generaciones de la familia Aguilar unidas por la música, sino que serán testigos de cómo el legado musical evoluciona sin perder su esencia. Habrá momentos para la nostalgia, pero también para la novedad, en un espectáculo que promete ser inolvidable.

Ángela , con su inconfundible voz y estilo, ha sido una revelación en la industria musical. Leonardo, por su parte, honra el legado de su abuelo, el legendario Antonio Aguilar, con su estilo tradicional y su presencia escénica que no pasa desapercibida. Ambos le dan vida a la herencia familiar, pero a su manera, y eso es lo que los hace tan especiales.

Ángela y Leonardo Aguilar no solo son los herederos del talento de su padre, sino también de la responsabilidad de mantener viva la tradición de la música ranchera. Pero estos jóvenes no se conforman con seguir el camino trazado: ambos han sabido darle un toque moderno y auténtico a sus carreras, logrando conectar con las nuevas generaciones sin perder el respeto por sus raíces.

Este concierto es la oportunidad perfecta para que las generaciones más jóvenes vean en acción a tres miembros de la misma dinastía musical. Pepe llevará lo mejor de su repertorio, desde los clásicos que todos conocemos hasta canciones más recientes, mientras que Ángela y Leonardo traerán esa frescura que ha cautivado a nuevos públicos. No faltarán los momentos emotivos ni las grandes interpretaciones que nos hacen sentir el orgullo de nuestras raíces latinoamericanas.

También te puede interesar: ¿Cuál es el género musical que manda en Colombia? Spotify da la respuesta y no es el reguetón

CUÍDAMELA BIEN, PEPE AGUILAR

Bien lo sabe el mundo

Y todos son testigos

Tan rápido el tiempo pasó

Y mi ángel alguien más me arrebató

Y no da la cara el bandido

Voy a ser muy claro,

Haz las cosas bien

Porque para forajidos, mijo, aquí no es

Y sé que es fácil ser cabrón

Yo mismo estuve en esa situación

Pero es más hombre el que se queda y perdón

Si me pongo un poco rudo es que me dio el gane un chamaco suertudo

Cuídamela bien, ya la enamoraste

ya te la llevaste qué le voy a hacer

Nunca es que fue mía y yo ya sabía

Que la iba a perder

Y pa tu suerte ahora está contigo

Que les vaya bien

Cuídamela bien, tal vez no es perfecta

Pero te aseguro que sabe querer

Te bastaron rosas pa que mi orgullosa

Cayera a tus pies

Y de frente te doy un consejo

Si la quieres bien, no la cambies

Porque se te da muy bien

Cuando le llevaste rosas, me hice el fuerte

Y en las serenatas no pude correrte

El águila ya despegó

Y el que no da la cara ahora la dió

Admito que das a quererte y perdón

Si me pongo un poco rudo es que me dio

En la madre un chamaco suertudo

Cuídamela bien

Aquí donde me ven, botella tras botella

No me siento bien, pues nada pendejo

Le quitaste al viejo la mejor mujer

Y que suerte que ahora está contigo

Que les vaya bien

Ámala cabrón, demuéstrale al mundo

Que agarraste el rumbo y tienes corazón

Hazla tan feliz como en la vida siempre

Quise hacerlo yo y en el ojo del ciclón

Por mi parte yo les doy la bendición

Y siempre desearé el bien de su relación