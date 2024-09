El afrobeat no solo ha llegado a Colombia, ¡ha estallado! En los últimos tres años, las reproducciones de este género en Spotify se dispararon un impresionante 640%. Y es que este ritmo contagioso, que fusiona lo mejor de África con jazz, funk, rap, dancehall y EDM, está en todas partes: desde fiestas y radios, hasta las playlists más populares. No hay duda de que el afrobeat está tomando el control y, al parecer, no piensa detenerse.

Más contenido para ti: Pura energía: Cali Flow Latino lanza 'Fiesta' y la letra te dejará encendido

Las canciones que están rompiendo en Colombia: ¿qué suena en las playlists? El 2024 está siendo el año del afrobeat en Colombia, y los charts de Spotify son prueba de ello. "BUBALU" de Feid y Rema se ha coronado como la canción más escuchada del género, seguida muy de cerca por "Santa", una colaboración explosiva de Ayra Starr, Rauw Alejandro y Rvssian. Como si no fuera suficiente, Rema vuelve a aparecer con su hit global "Calm Down" junto a Selena Gomez, cerrando el top 3. Estos temas están dominando las playlists, y si no los has escuchado, ¡es hora de ponerte al día! Kapo: el colombiano que lleva el afrobeat al siguiente nivel Aunque el afrobeat tiene raíces africanas, el talento colombiano está haciéndose sentir. Un ejemplo claro es Kapo, el vallecaucano que está marcando tendencia con sus éxitos 'Ohnana' y 'UWAEI'. Este artista ha demostrado que el afrobeat también puede tener sabor colombiano, y sus números no mienten. 'Ohnana', con más de 151 millones de streams en Spotify, se ha convertido en un himno no solo en Colombia, sino también en España y México. En los últimos dos meses, sus reproducciones han crecido más del 220% en Colombia, consolidándolo como uno de los hits más potentes del género. Por su parte, 'UWAEI', lanzada el 15 de agosto, ya está acumulando 82 millones de reproducciones y sigue subiendo como la espuma. Kapo está demostrando que en Colombia también se sabe hacer afrobeat del bueno. Nanpa Básico, Beéle y más: el afrobeat atrae a más artistas colombianos Kapo no es el único colombiano que se ha dejado seducir por los irresistibles ritmos del afrobeat. Otros artistas locales han seguido sus pasos, integrando estos sonidos en sus propias propuestas musicales. Nanpa Básico y Beéle lo han hecho con gran éxito en su colaboración 'Hasta Aquí Llegué', que ya ha superado los 55 millones de reproducciones en Spotify. Colombia, además, se ha convertido en el país donde más se escucha este tema, lanzado en julio, y actualmente ocupa el quinto lugar en los charts semanales.