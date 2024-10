La Navidad es una época de reencuentro, un tiempo en el que las emociones afloran con más intensidad. Nos reencontramos con la familia, con los seres queridos, e incluso con los recuerdos de quienes ya no están. Además, también volvemos a conectar con los espacios que habíamos habitado junto a ellos durante los momentos más especiales de nuestras vidas. En esta temporada, nuestra memoria auditiva se activa al máximo, trayendo consigo recuerdos que evocan alegría, cariño y, en algunos casos, una inevitable nostalgia. David Bisbal, llega con su nuevo sencillo para, mediante la música, aflorar el espíritu festivo.

Más contenido para ti: El ícono regresa: Chayanne anuncia concierto en Bogotá

Letra de Todo Es Posible En Navidad de David Bisbal



Mira como se enciende la ciudad

No me digas que no es algo especial

Siento que cada sueño, hoy puede hacerse realidad

Este año en el árbol del salón

Se que va a haber regalos para dos

Me siento como un niño, vuelvo a sentir esa ilusión.

Antes de estar contigo, diciembre era tan frio

Y hoy se me derrite el corazón

Hoy quiero cantar, llevarte a bailar

Que todo es posible en navidad

Un beso de más, para celebrar

Un año más de felicidad

Lo puedes sentir, lo puedes notar

Este es el momento y el lugar

Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír

Todo es posible en navidad

Cuando llegue de noche santa clous

Le diré que he pensado algo mejor

Solo pido un deseo, que dure siempre nuestro amor

Antes de estar contigo, diciembre era tan frio

Y hoy se me derrite el corazón

Hoy quiero cantar, llevarte a bailar

Que todo es posible en navidad

Un beso de más, para celebrar

Un año más de felicidad

Lo puedes sentir, lo puedes notar

Este es el momento y el lugar

Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír

Todo es posible en navidad

Vamos a descubrir que la vida es para celebrar

Un instante feliz, es una eternidad

Hoy quiero cantar

Un beso de más, para celebrar

Un año más de felicidad

Hoy quiero cantar, llevarte a bailar

Que todo es posible en navidad

Un beso de más, para celebrar

Un año más de felicidad

Lo puedes sentir, lo puedes notar

Este es el momento y el lugar

Estamos aquí para disfrutar, llorar y reír

Todo es posible en navidad

Que Todo es posible en navidad

Todo es posible en navidad