Leire Martínez, quien sustituyera a Amaia Montero como vocalista del grupo español La Oreja de Van Gogh hace ya 17 años, abandona esta banda musical "después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones" en las que no se ha conseguido "acercar diferentes maneras de vivir el grupo".

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", arranca el comunicado publicado este lunes en las redes sociales de la agrupación. Ha sido, según señala el texto, "una decisión dura y difícil", con la que "termina una etapa fascinante". "(Esta etapa) todos la llevaremos en el corazón, nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada", concluye el mensaje.



La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh se produce solo unos meses después de la inesperada y mediática reaparición de Amaia Montero en Madrid, en uno de los cuatro conciertos de Karol G, tras un largo período de recuperación personal.



Poco antes, una información periodística apuntaba a que esa vuelta sería junto a su exbanda, algo que Pablo Benegas, guitarrista y uno de los compositores del grupo, desmintió.

🎙️ "Llevo 16 años en el grupo. No me gusta que me ninguneen" Gracias Leire Martínez por abrir con nosotros la nueva temporada de ‘Cara a Cara’ en @NavarraTv . Eres y serás La Oreja de Van Gogh pic.twitter.com/DTEsLsHo8L https://t.co/u3IEJH1SV6

“No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo; lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad, será el grupo quien decida o no”, dijo la cantante al programa ‘Cara a Cara’ a través de una entrevista que concedió en Navarra Televisión.

Ahora, Leire decidió abandonar el barco para lanzar su carrera en solitario, tanto a nivel musical como a nivel actoral.