El reguetonero puertorriqueñoFarruko estrenó este viernes su nuevo disco, 'CVRBON VRMOR', en el que cada de sus 26 canciones da testimonio de la "lucha contra la oscuridad" del artista.

"Este proyecto representa la culminación de una batalla interna que he estado librando día tras día", destacó Farruko en un comunicado de prensa.



"Cada canción es un testimonio de mi lucha contra la oscuridad, un reflejo de mi búsqueda de luz y redención. 'CVRBON VRMOR' es más que música; es mi armadura espiritual", agregó el artista urbano en la nota.



El disco, a su vez, marca la culminación de una poderosa saga que marca un hito en su carrera artística y espiritual, según se explicó en el comunicado.



'CVRBON VRMOR' no es simplemente una producción discográfica, sino el punto culminante de un viaje profundamente personal y espiritual que Farruko emprendió tras su transformadora conversión, agrega el texto.



El álbum cuenta además con la participación de artistas invitados como Darell, Ñengo Flow, Dalex, Austin Millz, Nino Freestyle, Madiel y Mariangela.

Farruko, mientras tanto, se prepara para llevar la experiencia de 'CVRBON VRMOR' a sus seguidores en todo el mundo con su próxima gira internacional, cuyas fechas y detalles se anunciarán próximamente.