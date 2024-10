Karol G ha lanzado un nuevo tema titulado 'No me cansaré' en colaboración con la artista iraní Sevdaliza. Esta colaboración ha generado gran expectativa entre los fans de ambas artistas, quienes ya pueden disfrutar del video oficial de esa canción que fue publicado en Youtube en horas de la noche de este jueves.

Vea también: Karol G ya tiene dos figuras de cera: ¿dónde estarán expuestas?

La canción presenta una fusión única de estilos, combinando el reguetón característico de Karol G con el sonido experimental y emocional de Sevdaliza. El coro, que repite "No me cansaré, tengo todo lo que quiero", ya ha resonado en las redes sociales, aumentando aún más la anticipación del público.

Las artistas compartieron imágenes y adelantos del proceso de producción de la canción y del audiovisual en sus cuentas de Instagram, lo que mantuvo a sus seguidores expectantes.

[Pre-Coro: Sevdaliza]

Don't have fear, I won't let go

You protect my inner child

On my heart, forever yours

Love another's the purest soil

You're my heavenly verdad

Angels need the wings to fly

I feel home, your home's tonight

[Coro: Sevdaliza]

No me cansaré, no me cansaré

I like, I'ma get what I like

No me cansaré, no me cansaré

I like, I'ma get what I like

Total todos los placeres

Voy a dártelos, baby, 24/7

No me cansaré, no me cansaré

I like, I'ma get what I like (Like, like)

[Verso: KAROL G & Sevdaliza]

Ya tú sabe'

Mе dejas brillar, me siento librе aún siendo tuya

No me cortas las alas, tú me dejas volar

Recuérdame mirando la luna

Ey, I was born to be an angel (Angel)

Yo nací pa' ser tu baby

Me quiere como soy, no trata de poseerme

Vuelo lejos y no deja de quererme (Papi)

[Pre-Coro: Sevdaliza & KAROL G, KAROL G]

You protect my inner child

We love another's the purest soil

Amar así se siente ilegal

Ey, ey

No me digas que te vas

Si en tus ojos encuentro paz (No)

Y de tu mano mi libertad (Por eso)

[Coro: KAROL G & Sevdaliza]

No me cansaré, no me cansaré

Tengo todo lo que quiero

No me cansaré, no me cansaré

Tengo todo lo que quiero

Total todos los placeres

Voy a dártelos, baby, 24/7

No me cansaré, no me cansaré

Tengo todo lo que quiero

No me cansaré, no me cansaré

I like, I'ma get what I like

No me cansaré, no me cansaré

I like, I'ma get what I like

Total todos los placeres

Voy a dártelos, baby, 24/7

No me cansaré, no me cansaré

Tengo todo lo que quiero[Outro: KAROL G]

No-No-No-No me sueltes, no, soy tu maravilla

Así como yo, baby, ninguna brilla

No me sueltes, no, soy tu maravilla

Así como yo, baby, ninguna brilla