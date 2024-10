Álvaro Díaz lanza la versión deluxe de su álbum y deslumbra con ‘JPN’: Aquí la letra

¡El flow de Álvaro Díaz no se detiene! El rapero puertorriqueño acaba de lanzar la versión deluxe de su aclamado álbum Sayonara, ahora titulado Finales Alternos, justo a tiempo para encender las expectativas antes de la entrega de los Latin Grammy. Con dos nominaciones en su bolsillo, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación Reggaetón, el artista ofrece a sus seguidores una experiencia interactiva y fresca, invitándolos a explorar nuevos matices de su historia a través de tres nuevos temas. ¿Listos para escoger tu propio final?

JAPON - Alvaro Diaz Lyrics



Yo se que estas apunto de casarte

Pero quería decirte por favor no te cases

Todos los dias pienso en llegar a tu casa

En un ferrari F50 y que nos escapemos a Japón

Que nos escapemos a Japón

Hoy tengo ganas de extrañarte

(yeh)

Hoy tengo ganas de contarte

(aja)

Que esto no ha sido fácil

(Facil)

Mami esto no ha sido fácil

Facil

Yo te queria 4life

(Yo te queria 4life)

Y Yo te queria 4life

(Y Yo te queria 4life)

Y ya no se ni como estas

(Como tu estas?)

Extraño saber como tú estás

(Como tu estas?)

Y he tratado de sacarte de mi mente

Porque se que sacarte del corazon, Mami nunca voy a poder

Y compré dos pasajes para Japón, por si cambias de opinión

Y conmigo quieres desaparecer

Lo intentamos otra vez

(Lo intentamos otra vez)

Ey Ey

Tu eres mi canción Robi con Penelope

(Como Robi con Penelope)

Yo por ti cambie

(Yo por ti cambie y no te importo)

Pregúntale a Elon que en mi nave me monté

Fui a saturno y busque

El anillo más grande que te encontré

Pero llegué tarde

(Como siempre)

Como siempre llegué tarde

(Como siempre)

Yo te queria 4life

(Yo te queria 4life)

Y Yo te queria 4life yeh

(Y Yo te queria 4life yeh)

Y ya no se ni como estas

(Como tu estas?)

Extraño saber como tú estás

(Como tu estas?)

Yo te queria 4life

Y Yo te queria 4life yeh

Y ya no se ni como estas

Extraño saber como tú estás

Y esta historia que comenzó en un apa tan pequeño

Se convirtió en algo gigante lleno de sentimientos

Yo todavía con tu cara sueño

Y aunque estoy seguro que es tarde para contar lo que siento

Te confieso que me quedé con ganas

De tener par de Alvaritos que tuviesen tu cara

Una nena que sepa cuidarse sola, porque salió a su mamá

Y un nene bien despistado, porque salió a su papá

Y desde chamaquito haciendo wheelies

Yo casi retirado pero haciendo milli’s

Viviendo en el west en una casa con una vista cabrona

Siempre haciendo lo que queremos sin importar las horas

Mañana hay trabajo y los nenes tienen escuela

Los dejamos hoy cuidando con Abuela

Porque la noche es de nosotros y grabamos una movie nueva

Mami repitiera todo si por mi fuera

Me quede con las ganas de toda las cosas

Saber que esto es solo un sueño a mi me pesa

Estoy con otra y no siento nada

Me cago en la madre del que ahora tu besas

Porque te queria 4life

(Yo te queria 4life)

Y Yo te queria 4life yeh

(Y Yo te queria 4life yeh)

Y ya no se ni como estas

(Como tu estas?)

Extraño saber como tú estás

(Como tu estas?)

Yo te queria 4life

Yo te queria 4life yeh

Y ya no se ni como estas

Extraño saber como tú estás

Yo se que estas a punto de casarte

Pero quería decirte por favor