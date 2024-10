El cantautor colombiano José Álvaro Osorio Balvin, reconocido mundialmente comoJ Balvin, será honrado con el prestigioso premio Billboard Espíritu de Esperanza en la próxima edición de los Premios Billboard de la Música Latina.

Este reconocimiento, que se entregará en Miami, Florida, destaca los significativos aportes filantrópicos del artista a través de su Fundación Vibra en Alta.

Como parte de la celebración, J Balvin ofrecerá una presentación musical durante la gala, la cual será transmitida en vivo por Telemundo el domingo 20 de octubre a las 9:00 p.m. hora local.

“Estoy muy honrado de ser reconocido con un premio tan especial. Es importante para mí, como el artista que soy hoy y como ese niño pequeño con sueños que una vez fui, y sigo siendo aún, poder apoyar y guiar a la próxima generación hacia sus propias realidades”, dijo J Balvin en un comunicado.

Mientras tanto, en la Semana de la Música Latina de Billboard 2024, J Balvin habló con Leila Cobo, directora de contenidos de Billboard Latin/Español, durante un Superstar Q&A, y allí el colombiano dio su punto de vista sobre el futuro del reggaetón, el poder de las colaboraciones y la importancia del apoyo mutuo en tiempos difíciles.

“Desde que empecé [mi carrera] siempre me ha encantado colaborar con artistas nuevos. No es algo que está pasando en esta etapa de mi vida. [Cuando empecé] siempre quise tener la oportunidad que me dieran esa ilusión de colaborar con artistas [establecidos] que pudiera permitir que la gente me conociera. Entonces, quiero que le pase a los demás, que puedan unir de ese sueño de elevar sus carreras; que pueda servir como un medio, y sin ningún interés de absorber lo que ellos hacen”.

En medio de su intervención, el reguetonero fue gratamente sorprendido por un niño que estaba entre el público. Se trata de un venezolano de 11 años, conocido como Pedro el Rapero, quien, con una valentía inusual, le formuló una petición al artista paisa, dejando al cantante sorprendido y a la audiencia encantada. Pedro le preguntó directamente a J Balvin cómo podía colaborar con él. El cantante, sin dudarlo, invitó al niño a demostrarle su talento musical para poder planear un proyecto juntos. La audacia de Pedro generó una ola de aplausos y emoción en el público. Sin embargo, lo más sorprendente aún estaba por venir.