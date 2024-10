Kapo, un artista emergente colombiano, está dando mucho de qué hablar. En poco tiempo ha logrado captar la atención con su música, no solo en su país natal, sino también en otros lugares de la región.

Sus sencillos 'Ohnana' y 'UWAIE' lo han llevado a lo más alto de las plataformas digitales, acumulando en YouTube 123 millones y 87 millones de reproducciones, respectivamente.

Recientemente, el artista ha emocionado a sus fanáticos con una noticia que él mismo reveló. En una entrevista para un medio de comunicación español, el vallecaucano anunció que trabajará en el remix de 'UWAIE' junto a Justin Bieber.

Kapo explicó que su comunicación con Bieber comenzó cuando notó que el canadiense le había dado "me gusta" a una de sus publicaciones. Al verificar que efectivamente era el intérprete de "Sorry", revisó su bandeja de mensajes y encontró un DM que decía: "Hi, brotha".

A partir de ese mensaje, inició la conversación para la colaboración en el remix, aunque por ahora no se conoce la fecha de lanzamiento. Esta noticia ha generado miles de felicitaciones para Kapo, celebrando los grandes logros en su prometedora carrera musical.

Cabe recordar que Justin Bieber ya ha colaborado con un artista colombiano en el pasado. En noviembre de 2015, lanzó el remix de 'Sorry' junto a J Balvin, que hasta la fecha acumula más de 135 millones de visualizaciones en YouTube.

