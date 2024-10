Lina Tejeiro siempre ha mostrado la bonita relación que tiene con su madre Vibiana Tejeiro, quien, además, suele estar muy presente en las redes sociales de la actriz compartiendo distintos momentos en su día a día.

Recientemente, Lina celebró su cumpleaños número 33 y su mamá estuvo presente llenándola de sorpresas y tejiendo más recuerdos juntas. Para la artista, su madre es su pilar fundamental en la vida, y así lo ha expresado en varias oportunidades.

“Gracias por ser la mamá que eres, incondicional, paciente y llena de amor. Que afortunada soy por contar contigo en mi vida, por la mujer que criaste, por cada decisión que tomaste. Gracias mami, sin tu apoyo, sin tu amor, sin ti nada sería igual. Eres la mejor mamá, la mejor perriabuela, la mejor doctora, la mejor de todo en mi mundo”, expresó la villavicense.

Y es que detrás de esas palabras de admiración, hay una historia de superación que Vibiana protagonizó en su juventud cuando se convirtió en madre soltera.

A través de sus redes sociales, la mujer rememoró su primero trabajo en Bogotá luego de dejar atrás su natal Villavicencio. Vibiana Tejeiro, 53 años, contó que llegó a la capital del país con dos de sus hijos siendo, todavía, muy joven, cuando le ofrecieron trabajar en una de las plazas de mercado más populares.

“Me vengo de Villavicencio separada, con Andrés de 3 años y Lina de 2. Yo iba a cumplí 23 años. Llegué a Bogotá y me ofrecieron un trabajo. Me dijeron: ‘la entrada es a las 4.30 a.m. y sales al medio día’. Me pareció bien, y era en Corabastos”, recordó.

Asimismo, Tejeiro recalcó que se sintió afortunada con esa oportunidad que, además, le permitió sacar adelante a sus hijos. “Trabajé varios años en Corabastos. Vendí tomate, melón, uvas... y es cuando uno se da cuenta que uno es capaz de manejar cosas que, por ejemplo, yo, obviamente nunca había manejado. Me rodeé de gente tan maravillosa porque los campesinos son personas maravillosas”.