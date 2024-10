Camilo y Evaluna se han consolidado como una de las parejas más queridas y estables de la farándula en Latinoamérica. Su carisma y cercanía con el público les han ganado millones de seguidores en redes sociales, quienes siguen con entusiasmo cada una de sus publicaciones y muestras de cariño.

Los intérpretes de "Por primera vez" son padres de dos hijos, Índigo y Amaranto. Hasta el momento, no se ha revelado el rostro de los pequeños, ya que Camilo y Evaluna han optado por mantener su identidad en privado, una decisión que han tomado por razones personales.

Hace poco, la hija de Ricardo Montaner llamó la atención por una revelación que hizo a través del perfil de YouTube que comparte con su esposo. De acuerdo con lo dicho por la venezolana, hace un tiempo vivió un aterrador suceso cuando fue a comprar sandía para hacer una sangría para su familia.

Evaluna contó que cas fue secuestrada

“De repente estoy en un pasillo, con mi carrito, y siento que me están persiguiendo dos tipos. En un momento ambos se me acercan y me preguntan qué talla de zapatos soy ¡Todo fue súper raro! Ellos me dijeron que tenían un par de zapatos en su mochila y querían que yo los viera, pero yo solo me alejaba y les daba las gracias. Ahí fue cuando pensé: ‘Me van a llevar y quieren saber qué talla soy, y para que no me reconozcan me van a cambiar de ropa y me van a poner unos zapatos nuevos’ (...) Yo estaba asustada, uno no sabe, ¿qué tal hubieran tenido una pistola o algo?”, reveló la joven.

Seguidamente, contó cómo actuó ante esta situación: “Me fui rápido a donde había personas, agarre todas las cosas que tenía que comprar… la verdad no me acuerdo si compre todo…, después de eso, pago las cosas y me doy cuenta de que ellos se salieron de la tienda, por eso le pedí al de la caja que me acompañara al carro porque tenía mucho miedo”. Para finalizar agregó que “ser mujer no es fácil”.

