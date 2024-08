¡Prepárense para un viaje musical como nunca antes! El reggaetonero puertorriqueño Jhayco está listo para reventar los parlantes con su nuevo proyecto, ‘Le Clique: Vida Rockstar (X)’, que verá la luz el 6 de septiembre bajo el sello Universal Music Latino. Después de tres años inmerso en la creación y reflexión, Jhayco está a punto de mostrar su versión más auténtica y vibrante.

El 2024 ha sido un año impresionante para Jhayco . Su éxito ' Holanda ' ha alcanzado los 100 millones de visitas y se ha colado en la lista Top 100 de Spotify Global con más de 310 millones de reproducciones. Además, su primer lanzamiento del año, “KTM”, ha superado los 10 millones de reproducciones en Spotify. Y eso no es todo: con temas como '3D' y 'Torii' , ha demostrado su habilidad para crear himnos que capturan la esencia de la diversión nocturna, con su característico flow y juegos de palabras ingeniosos.

Este álbum no es solo una colección de canciones, ¡es una travesía global en sí misma! Desde los estudios de París hasta los rincones creativos de Miami y Los Ángeles, Jhayco ha estado tejiendo su magia musical en colaboración con una mezcla de viejos amigos y nuevos talentos. Cada canción es un reflejo de su viaje personal y artístico, mostrando una evolución que combina su amor por la música y la moda. Jhayco se ha abierto a sí mismo como nunca antes, encontrando “comodidad en ser él mismo” y “creer en sí mismo para plasmar su visión y experiencias”.

La crítica no ha escatimado en elogios para Jhayco. LA Times lo reconoce como uno de los artistas más importantes del reggaetón, mientras que Complex destaca su papel en la creación de grandes himnos. Rolling Stone alaba su enfoque en un reggaetón moderno con sintetizadores y house, y PAPER celebra su capacidad para explorar los placeres de la vida a través de su música. W Mag y Billboard también destacan su creciente impacto y la fuerza con la que sigue avanzando en su carrera.

¿Cuál ha Sido la trayectoria de Jhayco hasta ahora?

Desde su debut en 2018 con el EP ‘Eyez On Me’, Jhayco ha estado en una ascendente carrera llena de éxitos. Su segundo álbum, ‘Timelezz’, no solo alcanzó el puesto #1 en iTunes Latin, sino que también fue certificado 2X Platino por RIAA. Con colaboraciones con artistas de renombre y un sólido historial de ventas en estadios, Jhayco ha demostrado ser una figura clave en la nueva ola del reggaetón. No podemos olvidar su debut televisivo en la serie NEON de Netflix, producida por Daddy Yankee, que solo suma a su impresionante carrera.

Con ‘Le Clique: Vida Rockstar (X)’ en el horizonte, Jhayco está listo para seguir rompiendo barreras y consolidarse como una de las figuras más influyentes del reggaetón. ¡Prepárense para un álbum que promete ser tan dinámico y vibrante como su creador!