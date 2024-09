El mundo del reguetón ha recibido una sacudida con el regreso del compositor puertorriqueño Jhayco, anteriormente conocido como Jhay Cortez, quien presenta su esperado álbum de trilogía titulado Le Clique: Vida Rockstar (X). Este proyecto marca su primer lanzamiento en tres años, y llega acompañado de un nuevo videoclip para el sencillo "Vida Rockstar". Jhayco ha trabajado en este álbum durante años, viajando por todo el mundo y colaborando con grandes nombres de la industria musical.

Además de su carrera musical, Jhayco hizo su debut televisivo en la serie de Netflix NEON, producida por Daddy Yankee . Con más proyectos y colaboraciones en camino, está claro que Jhayco sigue siendo una fuerza imparable en la música urbana. Le Clique: Vida Rockstar (X) no es solo un álbum; es una declaración audaz de su visión artística y su deseo de seguir evolucionando como uno de los nombres más prominentes del reguetón y la música latina a nivel global.

Jhayco ha recorrido un largo camino desde su irrupción en la escena musical en 2018 con su EP Eyez On Me. Ahora, con tres álbumes en su haber y una trayectoria llena de éxitos multiplatino, se ha establecido como una de las figuras más influyentes en el movimiento del reguetón. Su capacidad para colaborar con artistas de diferentes géneros, desde Bad Bunny hasta Kali Uchis, le ha permitido cruzar fronteras y convertirse en un favorito tanto en el mainstream como en la escena alternativa.

En una reciente entrevista en The Zane Lowe Show, Jhayco expresó: “ Este álbum es como mi biografía; si realmente quieres conocerme, escúchalo ”. Con un total de 29 canciones, Le Clique: Vida Rockstar (X) se divide en tres partes: Le Clique, que representa la familia; Vida Rockstar, que simboliza el movimiento; y X, que refleja los éxitos. Esta estructura ofrece a los fanáticos una visión profunda de su evolución tanto personal como artística.

Letra de Vida Rockstar - JHAYCO

“(Skate Rollin)

Que es la que

Que hay

Habla, que va a ver

Vida Rockstar.”

Dime que hago la tengo encima de mi

Bebiendo lean la miro y te veo a ti

Baby por las noches estoy alcohólico

Y se me olvida cuanta pepas me Metí ti ti ti ti

Y yo no he salido desde la última vez que te lo meti ti ti ti ti

Te quiero ver

Baby ya son las 12:00

Dime que hago con este vaso de lean

La Baby encima de mi

La miro y te veo a ti

Y

baby por la noche estoy alcohólico

Y se me olvida cuantas pepas me

Si si si si Vida Rockstar

Como olvidarme de esas tetas all star

Y tu amiga no me soporta

Metido en el putero pero no te quiero soltar

Carro nuevo, culo nuevo

Porque carajo sigo viviendo en lo viejo

Y yo era un hijueputa

Pero desde que te conoci

Me puse medio pendejo

Y estoy haciendo chavos con cojones

Pero el amor no se compra

Todas quieren que el corazón yo le rompa

Que la rompa, tengo a una, porque tu estas en otra

Dime que hago con este vaso de lean

Baby encima de mi

La miro y te veo a ti

Baby por las noches estoy alcohólico

Y se me olvida cuanta pepas me Metí ti ti ti ti

Y yo ni he salido desde la última vez que te lo meti ti ti ti ti

Te quiero ver

Baby ya son las 12:00

Dime que hago con estas vaso de lean

La baby encima de mi

La miro y te veo a ti

Y

baby por las noches estoy alcohólico

Y se me olvida cuanta pepas

Yo no soy normal yo soy un rockstar

Yo no soy normal yo soy un rockstar

Tu mama dice que soy rapero

Porque el crew tiene cadena como en gold star

Y estoy haciendo chavos no me amen

Si no eres tu no quiero que nadie me ame

Las babys se vuelven locas como si yo fuera un popstar

Déjale saber que soy tu, que soy tu, que soy tu

Déjale saber que soy tu rockstar

Que soy tu rockstar

Que soy tu rockstar

Que soy tu rockstar

Dime que hago la tengo encima de mi

Bebiendo lean la miro y te veo a ti

Baby por las noches estoy alcohólico

Y se me olvida cuanta pepas me Metí ti ti ti ti

Y yo ni he salido desde la última vez que te lo meti ti ti ti ti

Te quiero ver

Baby ya son las 12:00

Dime que hago con este vaso de lean

La baby encima de mi

La miro y te veo a ti