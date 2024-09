Manú lo ha vuelto a hacer. El talentoso cantautor colombiano está de regreso con su nuevo sencillo ‘Día de Suerte’, una canción que no solo sorprende por su pegajoso ritmo, sino también por un video musical completamente creado con inteligencia artificial (IA). ¿Quieres saber más? Aquí te lo contamos todo.

‘Día de Suerte’ es el cuarto sencillo que Manú lanza en 2024, y está siendo uno de los más destacados de su carrera. Producido en Miami junto al reconocido productor español Javier Lloret ‘ Kastelo ’, el sencillo mezcla influencias del pop latino con un sonido fresco y moderno, que ya ha captado la atención de la industria. Este lanzamiento no solo es un éxito por sí mismo, sino que también sirve como un adelanto del primer EP de Manú, que está programado para salir en noviembre de este año. Con cada nuevo tema, Manú consolida su lugar en la escena musical como un artista versátil e innovador.

El equipo de Manú utilizó tecnología de inteligencia artificial para diseñar y animar el video de manera completamente innovadora. A través de algoritmos avanzados, lograron generar cada uno de los elementos visuales, desde los fondos hasta los gestos de los personajes. Esta técnica le da un toque especial al video, haciendo que la historia de Pablo y Juliana se sienta como una obra de arte animada que cobra vida en la pantalla. El uso de IA no solo marca una evolución en la carrera de Manú , sino que también abre la puerta a nuevas posibilidades creativas en la industria musical.

El video de ‘Día de Suerte’ es una verdadera joya visual, ambientada en un universo de cómic animado. La historia sigue a Pablo, un joven barista cuya vida da un giro inesperado cuando conoce a Juliana. Desde ese primer encuentro en el café, Pablo queda completamente flechado por ella, tanto que no puede evitar decir: 0¡Me tiene loca la cabeza!’. El video narra esta historia de amor con un estilo visual único, donde cada viñeta parece saltar de las páginas de un cómic gracias a la IA. Los colores vibrantes, los detalles de los personajes y la fluidez de la animación crean una experiencia inmersiva que no se ve todos los días.

Si quieres ver a ‘Manú’ en acción, estás de suerte. El 20 de octubre se presentará en el Movistar Arena de Bogotá en el evento ‘TODOS JUNTOS’, donde compartirá escenario con estrellas de la talla de Diego Torres, Junior Zamora y Santiago Cruz. Será una noche llena de talento latinoamericano que promete no dejar a nadie indiferente.

Pero eso no es todo. Manú también será el acto de apertura del concierto de Manuel Medrano en noviembre, una oportunidad perfecta para seguir disfrutando de su música en vivo. Y si creías que el año ya estaba lleno de sorpresas, Manú ha dejado caer la pista de una gran sorpresa en diciembre en el estadio El Campín, lo que seguramente será un cierre espectacular para un año que ha estado lleno de éxitos.

¿Qué hace de Manú un artista único?

Manú no solo ha demostrado ser un cantante con talento, sino también un creador que no teme a la innovación. Con el lanzamiento de 'Día de Suerte', ha fusionado música y tecnología de una manera que pocos artistas se atreven a explorar. Su capacidad para contar historias, tanto a través de sus letras como de sus visuales, lo convierte en un artista completo, capaz de conectar con su audiencia en múltiples niveles.

Si aún no has escuchado ‘Día de Suerte’ o visto su impresionante video, este es el momento perfecto para hacerlo. Manú ha creado una experiencia musical y visual que no te querrás perder. Con una historia que engancha, un video que te atrapa desde el primer segundo y una melodía que se queda en tu cabeza, este lanzamiento marca un antes y un después en su carrera.

No hay duda de que Manú está en su mejor momento, y todo indica que lo mejor está por venir. ¡No te quedes fuera de esta revolución musical y disfruta de ‘Día de Suerte’ ahora mismo!