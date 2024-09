Mike Bahía vuelve a encender la escena musical con 'Desaparecida', su último sencillo que ya suena en todas las plataformas. Este tema no es solo una canción más; es un viaje emocional que nos arrastra al ritmo de una salsa cargada de nostalgia. Con este lanzamiento, Bahía nos sumerge en la complejidad de una relación que, con el tiempo, ha cambiado de forma tan drástica que el amor parece haber desaparecido. ¿Puede el corazón seguir amando cuando la esencia de esa persona especial se ha desvanecido? Esta es la pregunta que 'Desaparecida' plantea mientras tus pies no pueden evitar moverse al ritmo de la música.

LETRA DE LA CANCIÓN 'DESAPARECIDA' DE MIKE BAHÍA

¿Dónde está la mujer que conocía?

Se fue con el amor que me tenía

Nadie me avisó de su partida

Si no eres tú a quien tengo aquí dormida

Porque tú no eres ella, ella no era así

¿Dónde estará el amor de esa mujer que un día conocí?

Te pareces a ella, pero ella no era así

Tenía el don de mirarme a los ojos, hacerme feliz

Ella ya no está aquí

Y aunque tenga la misma cara

Y aunque te llames como se llamaba

Y aunque te peines como ella se peinaba

Ella ya no está aquí

Y si la ves dile que aquí la espero

Que desde que se fue, a ti te tengo miedo

Porque la misma boca me decía: Te quiero; pero a ti no te creo

Ah

Me la cambiaste

Me la escondiste

Me la dañaste, ¿qué me la hiciste?

Que de mi niña ya no queda nada

Los mimos ojos, pero otra mirada fría y apagada

Desparecida, eres la más buscada

¿Y qué ha pasado?

Que te ha cambiado hasta el camina'o

Ya estoy preocupa'o

Esto es una tortura, será cuestión de tiempo

Tiene una aventura y me lo está escondiendo, lo sé, lo presiento

Pero ella está oscura, la estoy desconociendo

Ya ni se me desnuda

Sigue igual de bella, pero ella no es ella

Por más que tenga la misma cara

Aunque te llames como se llamaba

Aunque te peines como ella se peinaba

Ella ya no está aquí

Y si la ves dile que aquí la espero

Que desde que se fue, a ti te tengo miedo

Porque esa misma boca me decía: Te quiero; pero a ti no te creo

Ella ya no está aquí