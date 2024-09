La superestrella del K-Pop, Lisa, y la icónica Rosalía han revolucionado la música con su colaboración 'New Woman'. No solo es un himno de empoderamiento femenino, sino que ha desatado un sinfín de teorías sobre los mensajes ocultos que podrían esconderse en su vibrante video musical. ¿Qué hay detrás de los colores, símbolos y escenas impactantes? Aquí te contamos las teorías más comentadas que han inundado las redes.

Una de las ideas más populares entre los fans es que el video de 'New Woman' representa la dualidad del Yin y el Yang, una filosofía antigua que habla de dos fuerzas opuestas y complementarias. En un video viral en TikTok, el usuario @palaozzz sugiere que Rosalía y Lisa no solo son dos artistas con estilos diferentes, sino que encarnan estas energías opuestas. Durante una escena clave del video, ambas artistas realizan movimientos que recuerdan al famoso símbolo del Yin y el Yang, y esto ha sido interpretado como una metáfora visual de cómo dos fuerzas distintas pueden unirse en armonía.

El mensaje aquí es potente: mientras que Lisa aporta una estética precisa, controlada y basada en el estilo K-Pop, Rosalía trae su singular mezcla de flamenco, electrónica y pop experimental. Juntas, no se anulan, sino que se complementan, demostrando que las diferencias no dividen, sino que enriquecen. Este balance podría estar insinuando que el empoderamiento femenino no tiene un solo rostro o estilo, sino que es una sinergia de diferentes expresiones.

El color morado y amarillo: ¿Qué significan?

Otro de los temas más comentados es el uso del color en el video, específicamente el morado y el amarillo, dos tonos que aparecen en momentos clave. Para la usuaria de Instagram @patriciafedz, estos colores no son casualidad: el morado, a menudo relacionado con la transformación espiritual, sugiere un viaje interno de cambio y crecimiento personal. Rosalía aparece vestida de amarillo, un color que se asocia con la iluminación, la sabiduría y la madurez. ¿Qué nos dicen estos colores sobre el mensaje de la canción?

En una de las escenas más simbólicas, Lisa está rodeada de mujeres que lucen exactamente iguales, un reflejo de la presión que siente una mujer por encajar en moldes preestablecidos. Pero en medio de esta uniformidad, Rosalía emerge como una figura de cambio. Aquí, el video parece decirnos que la verdadera revolución comienza desde dentro, y que el despertar de una nueva "mujer" implica romper con los estereotipos para descubrir una versión más auténtica de nosotras mismas.

El morado y el amarillo funcionan como una declaración visual de que la transformación y el empoderamiento no son procesos rápidos o sencillos, sino una evolución constante. Esta es una invitación para que cada mujer abrace su propio proceso de autodescubrimiento.