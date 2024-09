El 5 de septiembre de 2024 marca un nuevo capítulo en la carrera de TIMØ con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “El Canto del Olvido”, bajo el sello de Universal Music Latino. Este tema no solo resalta el talento innato de la banda, sino que también promete cautivar a sus seguidores con un sonido distintivo que mezcla pop con ritmos tropicales. La canción es una celebración de la capacidad de superar el dolor a través del olvido, un mensaje que TIMØ transmite con una energía única y refrescante.

Más contenido para ti: TIMØ va con toda y lanzó 'Superpoder': te dejamos la letra completa

¿Cómo se creó ‘El Canto del Olvido’? “El Canto del Olvido” es fruto del trabajo conjunto de los miembros de TIMØ —Alejandro Ochoa, Felipe Galat y Andrés Vásquez— junto con el compositor Nicolás Galat. La producción, a cargo del mismo equipo, se caracteriza por su uso de percusión y una instrumentación análoga que enriquece la experiencia auditiva. Este sencillo no solo está diseñado para resonar en los oídos de los fanáticos, sino que también está pensado para brillar en los escenarios. La banda busca que esta canción se convierta en un himno durante su próxima gira, ofreciendo a los asistentes una experiencia sonora inmersiva y emocionante. ¿Qué nos muestra el video oficial de la canción? El video oficial de “El Canto del Olvido” no solo presenta la canción, sino que también ilustra el papel crucial de la percusión en la pista. Con una estética en blanco y negro complementada por toques de color, el video simboliza visualmente el proceso de transformación que el olvido puede provocar. La producción visual capta la esencia de la canción, mostrando cómo la música puede ser una herramienta poderosa para superar momentos difíciles. Es una invitación a experimentar la canción en vivo y a sentir la energía que TIMØ llevará a sus próximos conciertos. Con 'El Canto del Olvido', TIMØ aborda el tema del desamor desde una perspectiva innovadora. En lugar de enfocarse en la tristeza o el pesimismo, la banda opta por ofrecer soluciones y esperanza a través de la música. Las letras, que incluyen versos como “Cuando pienso en ti, no hay médico que me ayude, no hay terapia que me cure, solo me queda cantar”, subrayan la idea de que cantar puede ser una forma de sanar y seguir adelante. TIMØ espera que sus fanáticos encuentren consuelo en esta canción y la utilicen como una compañía en momentos de tristeza. La gira 'Conquistar el Planeta Tour 2024' de TIMØ promete ser una aventura musical inolvidable. A partir de finales de septiembre, la banda recorrerá 10 países y 14 ciudades en Latinoamérica y Europa, incluyendo paradas en Medellín, Ciudad de Panamá, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta gira será una oportunidad para que los fanáticos vivan la magia de “El Canto del Olvido” en vivo, junto con otros éxitos de TIMØ. La banda ha demostrado ser una de las más prometedoras de la escena musical latina, y esta gira es una prueba más de su capacidad para conectar con el público a nivel global. ¿Cómo ha sido el ascenso de TIMØ en la industria musical? Desde su nominación al Latin GRAMMY en 2023 como “Mejor Nuevo Artista”, TIMØ ha mantenido un ritmo ascendente en la industria musical. Su habilidad para crear canciones que resuenan con la vida cotidiana de sus seguidores, combinada con su carisma y energía, ha hecho que se conviertan en favoritos en Latinoamérica. Con “El Canto del Olvido”, la banda continúa consolidando su posición como una de las agrupaciones más emocionantes y prometedoras del panorama musical. Su música no solo entretiene, sino que también ofrece un sentido de comunidad y amistad, haciendo que cada canción sea una experiencia memorable para sus fans.