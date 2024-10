Yandel acaba de lanzar su nuevo álbum, 'ELYTE', en el que evoluciona a nivel creativo pero manteniendo la esencia de su sonido, con colaboraciones de artistas del género veteranos y de la nueva camada como Tego Calderón y Maldy, pero también con artistas urbanos de la nueva ola, entre ellos Myke Towers y Jay Wheeler.

Vea también: ¿Yandel es un viajero del tiempo? La teoría que está circulando en redes sociales

"Trabajé cuidadosamente en este álbum, buscando mantener la esencia de mi sonido y colaborando con grandes colegas que, cuando toqué a sus puertas, no lo pensaron dos veces y me apoyaron en este proyecto tan importante", explicó Yandel. "ELYTE es mi álbum 11 como solista. Me encantan los desafíos y uno de los mayores desafíos de esta nueva producción fue adaptar mis ideas a nivel creativo a lo que el público está escuchando actualmente", aseguró en un comunicado.

El álbum debuta con un vídeo musical para 'Reggaeton Malandro', de Yandel y Tego Calderón, creado completamente con inteligencia artificial. La producción en blanco y negro realza la estética visual y aporta una atmósfera más auténtica, fusionando lo clásico con la innovación tecnológica. "Ese factor me ha ayudado mucho a expandir mi capacidad artística y me ha dado la oportunidad de seguir evolucionando en mi género y mi música", agregó

Algunos de los temas destacados de 'ELYTE' son 'Puño de Tito', inspirado en uno de los mejores boxeadores de Puerto Rico, Félix 'Tito' Trinidad; 'Old school', junto a Farruko; y 'La malota', un clásico reguetón romántico.



Además de por su carrera en solitario, el artista es conocido por haber formado parte del famoso dúo de reguetón Wisin & Yandel, que se separó definitivamente en 2023.

Yandel y Tego Calderón: letra de 'Reggaeton Malandro'

Está encendida Los malparidos están jodidos Tiene lo de ella, están to' leídos Brother, llévala suave, lo dudo que ganes Sé diferente a to' estos manes Ahí na' má'

Oh-oh, bailando yo le doy saoco A donde me diga, yo la toco Está pa' mí, no está pa' otro Y yo la pienso castigar

No me creo cantante (ajá), soy el cantazo Que puso a hacer chavo' a to' el mundazo

En la disco un perreo, bebecita (Eh-eh)

Carro hijuep*ta con esa faldita (Oh-oh-oh)

Te vi bailando y pa' mí que no te quitas (Eh)

Se te nota que lo tuyo es reggaetón, oh-oh-oh (Oh-oh-oh)

Que te pones suelta cuando te azota el alcohol, oh-oh-oh

Después de aquí dime dónde es el after, mami, que 'tás prendía' (Eh-eh)

Estoy pa' aplicarte to' el día (Oh-oh-oh)

Si te vas de aquí, de partida (Eh-eh-eh)

Las ganas no nos mentían

Shorty me dice

Yo que ya me las di, me tiene envuelto, puesto, sí

Por ese booty te juro que pago impuesto', me presto, sí

Yeah, ella es una gati con piquete gángster (Eh-eh)

Ronca porque sabe que hijuep*ta fue maleante

Una sola artista, pero la pista parte

Y a los babosos de una ella les dice "salte" (Salte)

En la disco un perreo, bebecita (Eh-eh)

Carro hijuep*ta con esa faldita (Oh)

Te vi bailando y pa' mí que no te quitas

Se te nota que lo tuyo es reggaetón, oh-oh-oh (Oh-oh-oh)

Que te pones suelta cuando te azota el alcohol, oh-oh-oh

Después de aquí dime dónde es el after, mami, que 'tás prendía' (Eh, oh)

Estoy pa' aplicarte to' el día (Eh)

Si te vas de aquí, de partida (Eh-eh-eh)

Las ganas no nos mentían

Si no está en el afterparty, está en el privity (Eh-eh)

Tiene un c*lo paranormal buscando activity

Y hoy se postea pa' perrear encima 'e ti

Y yo hasta abajo la penetro como CP3

Oh-oh, lo de ella son los concierto'

Party eterno, mucho humo, sexo y movimiento (Eh-eh)

Los reggeatone' bien lento' (Eh)

Y se pone rápido pa' ver si me le encuentro

Después de aquí, baby, dime dónde es el after, mami, que 'tás prendía' (Eh-eh)

Estoy pa' aplicarte to' el día (Oh-oh)

Si te vas de aquí, de partida (Eh-eh-eh)

Las ganas no nos mentían

Shorty me dice

Yo que ya me las di, me tiene envuelto, puesto, sí

Por ese booty te juro que pago impuesto', me presto, sí