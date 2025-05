Yina Calderón es una de las figuras más polémicas de La casa de los famosos Colombia 2. La empresaria de fajas no ha pasado desapercibida dentro del reality del Canal RCN, en el que ha tenido fuertes enfrentamientos con varias de sus compañeras, entre ellas Melissa Gate, La Jesuu y, más recientemente, con Andrés Altafulla. Sus actitudes, sus palabras sin filtro y su forma de relacionarse con los demás participantes la han convertido en uno de los personajes más comentados tanto dentro como fuera de la casa estudio.

Su presencia genera opiniones divididas: mientras unos critican su comportamiento y la consideran una figura controversial, otros la ven como una mujer auténtica que no teme decir lo que piensa. Esa dualidad entre el rechazo y la admiración ha hecho que Yina se mantenga en el foco del programa y que avance con fuerza dentro de la competencia, a pesar de las constantes tensiones que protagoniza.

Mucho antes de su participación en esta temporada de La casa de los famosos, Yina ya era conocida por sus declaraciones polémicas, muchas de ellas relacionadas con su vida sentimental, su familia, sus decisiones personales y su estilo de vida. Siempre ha sido una figura que da de qué hablar, y su presencia en medios ha estado marcada por momentos que generan eco inmediato en redes sociales.

La popularidad de Yina Calderón comenzó en el año 2013, cuando participó en el reality Protagonistas de novela, también del Canal RCN. Fue en ese programa donde se dio a conocer a nivel nacional, aunque su paso por la casa estudio terminó de forma abrupta: fue expulsada por lanzarle un cuchillo a su compañero Juver Vilbao, una acción que, aunque no terminó en tragedia, sí representó una violación clara a las reglas del formato. Ese episodio quedó grabado en la memoria de los televidentes y marcó el inicio de su camino como figura pública.

Durante su estadía en Protagonistas, la huilense protagonizó uno de los momentos más comentados de la temporada: el beso con el cantante Maluma, quien en ese entonces era apenas una promesa musical del género urbano. El artista fue invitado como estrella especial a uno de los capítulos del programa, y su paso por la casa no solo quedó en la presentación musical, sino que terminó siendo parte de una escena que hasta hoy sigue siendo recordada.

En su momento, se sabía que Yina sentía admiración por Maluma. Incluso él parecía estar al tanto. En medio de la dinámica del programa, se acercó a ella y le pidió un beso, a lo que ella accedió. Lo que en ese instante parecía una anécdota más de la televisión terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más repetidos de la historia del reality.

Ahora, más de diez años después, Yina trajo nuevamente ese episodio al presente. En La casa de los famosos Colombia 2, mientras compartía una conversación con Mateo Varela, Norma Nivia y ‘La Toxi Costeña’, surgió el nombre de Maluma. Todos coincidieron en elogiar su atractivo físico y, aprovechando la presencia de Yina, le pidieron que contara cómo fue aquel beso que se dieron.

Ella no tuvo problema en hablar del tema. Confesó que, para ingresar a Protagonistas de Nuestra Tele, pensó en una estrategia mediática que le ayudara a destacar entre tantos aspirantes.

“Sabía que mi historia de vida era muy normal. Humilde, sí, pero hay personas con historias más impactantes. Entonces pensé: ‘Tengo que entrar como sea’. Estaba muy lejos en la fila y recordé que me gustaba Maluma. Decidí hablar de él como parte de mi discurso. Esa fue la forma en la que atraje la atención del jurado y, finalmente, quedé seleccionada”, relató.

Tiempo después, ya como una de las participantes, tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente, gracias a su presentación musical en la casa estudio. Fue allí cuando ocurrió el beso.

“Yo decía que Maluma me gustaba, pero estaba centrada en el reality. Me parecía un tipo bacano, pero no pasaba de ahí. Un día, cuando vino a la sala, me dijo que si se iba a ir sin que le diera un piquito. A mí esos temas siempre me han dado pena. Al principio me negué, pero él insistió. Me pidió el beso por favor, y entonces le dije que sí”, contó la también DJ y empresaria, con un tono relajado, pero cargado de nostalgia.

