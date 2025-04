Tras su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia, Lady Tabares, conocida por su icónico papel en La vendedora de rosas, participó en una ronda de preguntas y respuestas en el Canal RCN. Durante la conversación, la actriz abrió su corazón sobre su paso por el programa, su familia y las relaciones que dejó dentro de la competencia.

Uno de los momentos más sensibles ocurrió cuando se enteró de que Epa Colombia (Daneidy Barrera Rojas), amiga cercana de Yina Calderón, se encuentra en prisión desde hace tres meses. Dado que Yina está aislada en el reality, desconoce esta situación. Al respecto, Lady reaccionó con evidente sorpresa: "¿Qué? Esto es verdad, ¿no? Ay, me puse arrozuda. Dios mío. Yina realmente ha estado pues muy asombrada de no escuchar a su amiga. Cree que ella lo está haciendo mal, que por eso no va y le dice, que por eso no la acompaña, que la dejó de querer. Bueno, cosas así", comentó.

Lady Tabares y su molestia por la exposición de su vida personal

Consultada sobre su reacción al descubrir que su línea de vida se emitió en televisión, Lady explicó que no esperaba que detalles tan íntimos fueran expuestos: "Porque es algo muy personal, son cosas que a mí solo a mí me duelen. Pues no quería que se enteraran porque lo último que yo quería en la casa es estar por mí. Creo que hay cosas de la vida personal que nadie tiene que saber y no importa si son graves o no, simplemente son de uno y podría haberlas compartido, pero no quería y hay cosas que uno no quiere en la vida y no tienen negociación", manifestó.

Lady Tabares explica su lealtad hacia Karina García

Respecto a su nominación final, Lady Tabares aclaró por qué decidió enviar a placa a Camilo Trujillo en lugar de Karina García: "Karina es fuego. Yo soy fuego y una cosa no tiene nada que ver con otra. Lo que yo haya pasado con Karina nada tiene que ver con el juego. Somos el cuarto fuego y por lo tanto lo voy a proteger hasta el final. Mi lealtad no fue de palabra, es de hechos. Suficientes placas aguantado y no iba a aguantar una más por mí", afirmó, dejando en claro su sentido de pertenencia hacia su grupo.

Lady Tabares se sincera sobre su relación con su hijo

La actriz también se refirió a su relación con su hijo, luego de que en el programa se mostrara un emotivo reencuentro: "Ay, tampoco era una mala relación, nunca ha sido mala. Por lo que ustedes ya saben, lo que me dejó la cárcel me dejó sin hijos porque no pude criarlos. Es muy natural que no me vieran como tal, pero fue lo mejor de las mejores cosas que pude vivir en la casa y se lo agradezco a la casa, al jefe. Mi corazón se derritió. Agradezca jefe, que no me moví", expresó emocionada.

Lady Tabares evita hablar de su madre

Sobre su vínculo con su madre, Lady fue breve y reservada. Cuando le preguntaron por su reacción al romper en llanto al hablar de ella, simplemente respondió: "Nada que decir", dejando en evidencia que se trata de un tema muy sensible en su vida.

Lady Tabares descarta reconciliaciones dentro del reality

Finalmente, al abordar su conflicto con Karina García y La Toxi Costeña, Lady dejó claro que no buscará reconciliaciones dentro ni fuera de la casa: "Tampoco me interesa en absoluto", sentenció.

Lady Tabares se despidió de La Casa de los Famosos mostrando la misma transparencia que caracterizó su participación, dejando claro que su paso por el reality fue una experiencia de aprendizaje, resiliencia y reafirmación de sus valores personales.

