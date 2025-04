Un fuerte acontecimiento se vivió en la noche del 25 de abril en ‘La Casa de los Famosos Colombia 2’. La Jesuu tuvo la oportunidad de reintegrarse al juego gracias a las manzanas de la tentación, una dinámica especial introducida días atrás, en la que las celebridades recibieron objetos con poderes ocultos que podrían cambiar el rumbo de la competencia.

La Toxi Costeña fue quien obtuvo el privilegio de ‘revivir’ a un concursante eliminado y, tras una decisión que generó sorpresa en la casa, eligió a Valentina Ruíz. La elección se dio en un momento estratégico, ya que algunos participantes esperaban que el beneficio fuera otorgado a otro exintegrante. Cabe mencionar que Altafulla fue expulsado previamente por una jugada de Emiro, quien utilizó uno de estos poderes, aunque los demás participantes aún ignoran que el actor continúa dentro del programa, alojado temporalmente en el ‘loft’. Se espera que, en las próximas horas, el público colombiano tenga la oportunidad de votar y decidir si él permanece o no en la competencia.

La Jesuu regresó a La Casa de los Famosos y le declaró la guerra a Yina Calderón.

El ingreso de La Jesuu no pasó desapercibido. Aunque fue recibida con entusiasmo por varios de sus compañeros, el ambiente se tensó rápidamente. La calma inicial dio paso a un enfrentamiento directo cuando la creadora de contenido decidió confrontar a Yina Calderón. En un momento cargado de tensión, La Jesuu dejó en claro que no deseaba mantener ningún tipo de relación con ella durante lo que resta del concurso.

“Hay algo en ti que admiro y es cómo puedes dormir tranquila teniendo dos caras. Y te voy a pedir un favor: no me dirijas la palabra en toda la competencia por ninguna circunstancia (...) Esto es sencillo: Usted me saca a mí o yo la saco a usted, ¿listo? En definitiva, usted no es amiga de nadie”, expresó, con un tono firme y directo, dejando en evidencia su descontento y marcando una línea clara entre ambas.

Yina Calderón, lejos de quedarse en silencio, se acercó a la vallecaucana y, con una sonrisa desafiante, respondió: “Recuerda que yo a ti no te voy a dar importancia ni el foco que estás buscando. ¡Tú acabas de llegar y para estar a mi nivel te faltan años luz! Me arrepiento de haber dicho que ‘La Toxi’ hacía bien en darte una nueva oportunidad. Así que te quiero aclarar que jamás voy a ser enemiga tuya porque tú no estás a mi nivel. ¡No vas a venir a robarte el foco en mi casa!”, manifestó. El cruce de palabras continuó con un fuerte “Ridícula, ¡a mí no me vienes a gritar!”, por parte de La Jesuu, dejando claro que la tensión apenas comenzaba.

Durante su retorno, La Jesuu aprovechó para expresar públicamente su apoyo a Karina García, quien en el pasado había sido una de las aliadas más cercanas de Yina. Sin embargo, esta amistad se quebró luego de que la empresaria decidiera nominarla, aparentemente por considerarla una persona desleal con ella y con las demás integrantes del grupo de “las chicas fuego”. Este gesto de solidaridad por parte de La Jesuu reafirmó su postura dentro del juego y evidenció la fragmentación entre algunas de las participantes.

Minutos después del enfrentamiento inicial, las discusiones no se detuvieron. Yina Calderón y Valentina Ruíz reanudaron una acalorada pelea verbal, la cual escaló al punto de estar cerca de convertirse en una agresión física. La tensión fue tal que varios participantes intervinieron de inmediato, mientras que la producción del programa y el jefe tuvieron que actuar con rapidez para evitar consecuencias mayores.