El influencer antioqueño Yeferson Cossio, reconocido por sus obras sociales, sus excéntricos retos y su estilo irreverente, volvió a estar en el centro de las tendencias, pero esta vez no por tatuarse con los ojos vendados ni por reconstruir casas para personas necesitadas. Esta vez, el tema fue su cabello… y una comparación que no le hizo mucha gracia.

Todo empezó con un video que se publicó en TikTok, y su hermana, la también influencer Cintia Cossio, lo compartió, donde se hace una comparación ‘cariñosa pero demoledora‘ entre Yeferson y Yina Calderón, la polémica creadora de contenido y actual participante del reality La casa de los famosos Colombia. En el clip se colocan imágenes de ambos luciendo estilos capilares similares, lo que desató una ola de carcajadas, comentarios burlones y, por supuesto, cientos de memes en redes sociales.

“¡No me tiren tan duro!”, expresó entre risas el propio Yeferson en un video posterior donde mostró el momento exacto en el que decidió cortarse el cabello. Y, entre bromas y risas, sus seguidores señalaron que, el influencer prefería quedarse calvo antes de parecerse a Yina, dejando claro que la comparación lo tomó por sorpresa… y no precisamente para bien.

El gesto no tardó en volverse viral. El clip del corte, sumado al video de Cintia, ha acumulado millones de vistas y ha generado un debate entre quienes se lo tomaron con humor y quienes lo vieron como una indirecta poco amigable hacia Calderón.

¿Por qué causó tanto revuelo esta comparación?

Yina Calderón, famosa por su personalidad sin filtros, sus constantes polémicas y sus fuertes declaraciones dentro y fuera de los realities, ha sido foco de atención durante su estadía en La casa de los famosos Colombia. El pasado 28 de abril, la exreina de guarachas protagonizó una escena de aparente vulnerabilidad al ingresar llorando al set tras la eliminación de Laidy Tabares. Aunque afirmó que su llanto se debía al dolor de perder a su compañera, en redes muchos señalaron que la verdadera causa fue haber obtenido uno de los porcentajes más bajos de apoyo por parte del público. Todo esto, después de haber presumido días antes que tenía el 56% de favorabilidad ‘en toda la casa‘.

Además, en uno de los retos recientes del programa, Melissa Gate fue la encargada de darle un cambio de look extremo a Yina, lo cual fue aplaudido por algunos y duramente criticado por otros. Fue precisamente ese nuevo estilo el que motivó la avalancha de comparaciones con Cossio, quien llevaba un peinado similar en los últimos días.

En ese contexto, la broma de Cintia Cossio tocó una fibra sensible, y su hermano decidió actuar con rapidez para eliminar cualquier parecido. Con su característico estilo sarcástico, grabó su proceso de cambio de look, donde aparece diciendo: “Yo solo quería vivir tranquilo, pero el internet no perdona”.

La reacción en redes no se hizo esperar

Los comentarios en TikTok e Instagram fueron una mezcla explosiva de humor, apoyo y memes. Algunos usuarios celebraron la actitud despreocupada de Cossio, mientras otros aprovecharon para lanzar indirectas a Yina. “Yeferson huyendo de la comparación como si fuera deuda”, “Yo también me cortaría el cabello si me comparan con Yina” o “Cossio salió corriendo a la barbería” fueron algunos de los más compartidos.

Por su parte, Cintia Cossio, al ver la reacción de su hermano y la viralidad de su video, se limitó a repostear los mejores memes con emojis de risa.

¿Y qué dice Yina?

Hasta el momento, Yina Calderón no ha reaccionado públicamente a la decisión de Cossio de cortarse el cabello por las comparaciones. Dentro del reality, parece estar más enfocada en lidiar con la tensión que crece día a día. Tras la noche de cine en la que quedó al descubierto su traición a Karina García, el panorama para Calderón dentro del programa se complica. Su credibilidad se tambalea y el apoyo del público también.

En conclusión, lo que empezó como una broma entre hermanos terminó convirtiéndose en una tendencia nacional, con Yeferson Cossio tomando una drástica decisión estética solo para evitar parecerse a una de las figuras más controversiales del país. Porque en Colombia, hasta un corte de cabello puede volverse un fenómeno viral.