En medio del huracán de emociones y conflictos que se vive dentro de La casa de los famosos Colombia, un nuevo enfrentamiento ha captado la atención del público. Yina Calderón, conocida por su carácter explosivo y polémicas declaraciones, lanzó una amenaza directa contra Karina García, su exaliada en el equipo Fuego, con quien ahora sostiene una intensa enemistad.

Todo comenzó cuando la popular creadora de contenido traicionó a Karina enviándola a placa de eliminación, prefiriendo salvar a integrantes del equipo Agua antes que a quien alguna vez fue su amiga. Esta decisión causó revuelo tanto dentro como fuera del reality, especialmente porque en esa misma noche, el domingo 27 de abril, Yina estuvo a punto de ser eliminada.

El fin del equipo Fuego

El equipo de las chicas Fuego —conformado por Karina García, La Tóxicosteña, Laidy Tabares y Yina Calderón, tuvieron diferencias y se separaron. A esto se sumó el distanciamiento de La Tóxicosteña que dejó de hablarle por completo a la paisa y aseguró que hará lo mismo fuera de la competencia, y la posterior traición de Yina, quien no solo la envió a placa, sino que la insultó e hizo comentarios despectivos durante toda la semana.

Sin embargo, el público reaccionó con fuerza: Karina fue la participante con el mayor porcentaje de votos y entró de primera a la casa, mientras que Yina fue la tercera menos votada y apenas logró salvarse de la eliminación. Muchos consideran que fue una especie de castigo del público por su maltrato hacia Karina.

El escándalo de la 'espionada'

A esto se sumó otro escándalo: Karina García y Andrés Altafulla, quienes han tenido un acercamiento amoroso dentro de la casa, fueron supuestamente espiados por Emiro y Melissa mientras compartían un momento íntimo bajo las sábanas. Emiro, como líder de la semana, tenía derecho a observar a sus compañeros por cinco minutos al día, y aprovechó ese beneficio junto a Melissa para ingresar al cuarto mientras los dos estaban envueltos.

Las carcajadas de los 'espías' alertaron a Altafulla, quien pidió respeto y les exigió que salieran del cuarto: "Dejen dormir", fue su comentario. Este hecho causó revuelo dentro de la casa y en redes sociales, donde se criticó la intromisión de Emiro y Melissa, pero también las duras reacciones que vinieron después.

Las críticas de Yina y La Tóxicosteña

Lejos de apoyar a Karina, sus examigas aprovecharon la situación para atacarla. Durante el polémico 'juego de las etiquetas' , ambas se lanzaron con fuerza contra la paisa. La Tóxicosteña, visiblemente molesta, le dijo que debería "lavar las sábanas y trapear el cuarto", sugiriendo que lo que había ocurrido con Altafulla ensució la convivencia.

Estas palabras generaron críticas en redes sociales, donde muchos internautas señalaron que, independientemente de las diferencias personales, es injusto y machista juzgar a una mujer por su vida íntima. Además, varios usuarios sugirieron que tanto Yina como La Tóxicosteña estarían actuando por celos, ya que en el pasado mostraron interés por Altafulla, quien no les correspondió.

La amenaza de Yina

El punto más tenso ocurrió cuando, en una dinámica de entrevista realizada por Melissa y Emiro, Yina Calderón volvió a referirse a Karina, esta vez con un tono claramente amenazante:

“Que no se ponga conmigo porque yo le conozco el pasado, el presente, lo que se le viene y con cuántos hombres son. Mejor dicho, no quiero hablar. Esa es mi advertencia y la hago a nivel Colombia”.

La influencer fue más allá y añadió:

“Si uno tiene rabo de paja, no se hace la que no fui ni la que no hice. (…) Yo les amanezco y ya les dije que la vuelvo a escuchar a temprana hora de la noche, apenas apaga la luz y uno está despierto todavía rezando, les quito la cobija y los dejo en pelotas para que aprendan”.

Estas declaraciones fueron ampliamente compartidas en TikTok y otras redes sociales, donde los fans de Karina han manifestado preocupación. En varios comentarios se puede leer: “Yina le debe tener un secreto muy grande guardado a Karina para que ella le esté aguantando tanto”, y “Karina tiembla cuando Yina la insulta, eso es manipulación psicológica”.

¿Qué viene para Karina?

Mientras crece la polémica, Karina sigue ganando apoyo fuera de la casa. El público la ha respaldado con votos y muchos piden que se le brinde más protección dentro del programa. Aunque ha demostrado ser fuerte, los ataques constantes de sus excompañeras están pasando factura.

Todo indica que los próximos días en La casa de los famosos Colombia serán aún más intensos, y el enfrentamiento entre Yina y Karina apenas comienza.