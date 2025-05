La gala de nominación del miércoles 30 de abril en La casa de los famosos Colombia dejó al descubierto uno de los secretos mejor guardados (y más polémicos) del reality. En medio de la dinámica semanal donde los participantes deben nominar cara a cara a sus compañeros, Andrés Altafulla reveló que Yina Calderón estuvo enamorada de él y lo consideraba su “amor platónico”.

El comentario estalló como una bomba en la casa, generando reacciones inmediatas tanto dentro del reality como en redes sociales, donde los fans no tardaron en convertir el momento en memes y debates.

El turno que lo cambió todo

La dinámica de nominación consiste en que cada participante abre un cofre al azar, el cual contiene un sobre con instrucciones específicas. A Altafulla le tocó restarse 3 puntos a sí mismo y darle 4 puntos a alguien de su habitación. Él eligió a Yina Calderón y la enfrentó con un discurso contundente:

“Mis 4 puntos son para ti, porque ya es imposible contar las veces que nos has dejado claro que la palabra lealtad y amistad no están incluidas en tu juego. Estás tan desorientada que el otro grupo ya te ve como una ficha en blanco. Y como dijiste en la mañana en la dinámica de etiquetas, yo prefiero quedarme con esa Yina chévere de afuera, la que me decía que yo era su amor platónico, que sentía cositas por mí”.

Las cámaras captaron el rostro de sorpresa de Karina García, compañera cercana de Altafulla, quien no podía creer lo que escuchaba. Su expresión se viralizó en TikTok y X, donde fue bautizada como “el meme de la noche”. Muchos usuarios comentaron que siempre sospecharon que el comportamiento de Yina hacia Karina estaba motivado por celos hacia el costeño.

Yina se defendió, pero la tensión creció

Yina Calderón negó inmediatamente haber hecho esa confesión.

“¿Yo cuándo he dicho eso? ¡Eso no es cierto!”, exclamó, visiblemente molesta.

Sin embargo, la situación se intensificó cuando, después de la gala, Yina enfrentó a Altafulla en los pasillos de la casa, acusándolo de mentiroso:

“¿Por qué dijiste eso? Jamás te he dicho que tú me gustas”.

Altafulla no se echó para atrás y respondió con dureza:

“Estás falta de afecto, de amor, no conoces el respeto ni la lealtad… ¡Me pedías besitos, me pedías besitos!”

Mientras Yina elevaba el tono, él se mantuvo en su versión. En redes, los fanáticos analizaron videos donde Yina admitía conocer a Altafulla desde antes del programa e incluso haber tenido besos fuera del reality, lo que avivó el debate sobre quién decía la verdad.

El consejo envenenado para Karina

Antes de retirarse, Yina le lanzó un comentario a Karina García:

“Esto no tiene que ver contigo, pero te doy un consejo: aléjate de Altafulla, no te conviene”.

Una advertencia que muchos interpretaron como un último intento de desacreditar al costeño ante su compañera. Karina respondió firme, recordándole a Yina que en la gala anterior fue ella quien la nominó y la puso en riesgo de eliminación, a pesar de haber fingido amistad.

“Yo nunca tuve amigas en esta casa”, sentenció Karina, evidenciando el aislamiento progresivo de Yina en la casa.

El público no perdona: se le caen las máscaras a Yina

En redes sociales, los seguidores celebraron lo que muchos consideraron “el derrumbe final” del personaje de Yina. Comentarios como “se le están cayendo las máscaras una a una”, “todo era por celos” o “el karma le está cobrando todo” se volvieron tendencia. El hashtag #Altafulla fue uno de los más usados durante la noche.

Además, usuarios rescataron antiguos clips donde Yina coqueteaba con Altafulla o expresaba tener una conexión con él, alimentando aún más la teoría de que sus sentimientos sí existieron.

La competencia entra en su recta final

Con solo 11 participantes en juego y la próxima gala de eliminación programada para este domingo 4 de mayo, la tensión está más alta que nunca. Yina se encuentra cada vez más sola, mientras figuras como Karina, Altafulla, Melissa, Mateo, Norma y Camilo se fortalecen como un bloque estratégico.

Por su parte, el grupo de fuego, conformado por Yina, ha dejado claro que juegan solas, pero sin una estrategia clara ni respaldo firme. ¿Sobrevivirá Yina una semana más tras esta exposición pública?

La respuesta está en manos del público, que ya comenzó a votar para salvar a sus favoritos. Y mientras tanto, en la casa, la guerra emocional continúa.