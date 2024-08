¿Qué dijo Yina Calderón?

Yina Calderón, la polémica empresaria y creadora de contenido, no se quedó callada al referirse a la situación económica de los actores colombianos que, según ella, no saben manejar su dinero. En una transmisión en vivo, Calderón criticó duramente a aquellos actores que, en lugar de ahorrar e invertir durante sus años de éxito, optan por gastar en lujos innecesarios como bolsos caros. "Es culpa de los actores por no guardar plata", sentenció Calderón, dejando claro que para ella, la falta de previsión es lo que lleva a muchos artistas a enfrentar dificultades financieras en su vejez.

Más contenido para ti: Yina Calderón y Epa Colombia revelan el verdadero motivo detrás de la ruptura entre Lina Tejeiro y Juan Duque